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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će nadležni organi u nedelju, na dan izbora, reagovati prema svima koji budu pravili incidente, a svoje pristalice je pozvao da ostanu mirni.

"U nedelju, lepo, nikakvih incidenata nema, i oni koji ih proizvode, reagovaće nadležni državni organi. Mi nećemo nijedan incident. Mi idemo na izbore, popijemo čaj, kafu, rakijicu jutarnju, idemo na izbore, zaokružimo ono što je potrebno da zaokružimo, i mirno čekamo rezultate", rekao je Vučič govoreći na predizbornom skupu liste u Nišu.

On je rekao i da je ponosan na to kako su sproveli kampanju, kako je kazao, prelepu i "čistu kao suza".

"Nikoga nismo tukli, naše žene su trpele njihove pesnice, trpeli smo najstrašnije uvrede. Nijednu porodicu nismo udarili, mi ničiju nismo napali, jer za nas je porodica svetinja, za nas je Srbija svetinja, i Srbija jedna velika porodica. I pokazali smo razliku između nas i njih. E, tako moramo da se ponašamo i u nedelju", poručio je Vučić. Dodao je da i u nedelju, kad pobede neće da slave duže od jedne večeri.

"Već na rad i da pružimo ruku našim protivnicima, i ujedinjeni da rešavamo probleme u budućnosti. To je Srbija za koju se borimo, to je Srbija za koju ćemo da se izborimo", istakao je Vučić.

Vučić se zahvalio penzionerima i najavio nova povećanja penzija.

"Penzije će sledeće godine još mnogo više da rastu, jer će nam stopa rasta biti najveća sledeće godine, preko 4,23 odsto, što znači preko 10 odsto idu penzije sledeće godine. I pratiće plate, i biće sigurne i redovne, i uvek će biti jednokratnih davanja. I hvala vam, dragi penzioneri, jer ste čuvali i sačuvali Srbiju. I čuvajte i sačuvajte i u nedelju, jer vaš glas je glas i za vašu decu, i za vaše unuke, i za budućnost koja dolazi posle svakog od nas", rekao je Vučić.

Posebno se zahvalio ženama Srbije.

"Posebnu zahvalnost dugujem vama, drage žene Srbije, drage dame koje ste i večeras, po kiši, bile strpljive i trpeljive, kao što ste uvek u životu bile odgovornije i ozbiljnije od nas muškaraca. Beskrajno vam hvala za svu ljubav i podršku. Beskrajno vam hvala što ste uvek imale više hrabrosti i što ste znale šta je država, i što ste uvek znali, na racionalan način, da donosite odluku. Verujem u žene, siguran sam u njihov izbor, i znam da će uvek izabrati mir, stabilnost, sigurnost, i za sebe, i za svoje roditelje, i za svoju decu, i za svoje supružnike", poručio je Vučić.

Okupljenim građanima je rekao da njihovi politički protivnici misle da se plaše velike izlaznosti.

"Dođite, hoćemo veliku izlaznost. Hoćemo da vas pobedimo sa najvećim legitimitetom. I da vas pobedimo sa velikom, velikom razlikom. I tada ćemo da vam pružimo ruku. I da pokažemo kako Ujedinjena Srbija ide napred. Pobeda je tu ubedljiva. Pobeda u Nišu! Pobeda na jugu! Pobeda u celoj Srbiji! Mi svi da izađemo!", poručio je Vućić.

Predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" završen je velikim vatrometom, bacanjem komfeta i pesmom "Ruzmarin".