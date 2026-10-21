Narodni poslanici u NSRS Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović pozvali su j oš jednom sve članove i simpatizere SPO-a, kao i građane Srbije da na predstojećim izborima u nedelju podrže i glasaju za listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

- Naglašavamo da se Srbija danas nalazi pred ozbiljnim istorijskim izazovima, a ova lista jedina garantuje očuvanje naših vitalnih nacionalnih i državnih interesa, stabilnost i jedinstvo naroda. Glas za broj 1 ujedno je i glas za nastavak ekonomskog rasta, i za infrastrukturne projekate, i za otvaranje novih radnih mesta i za modernizaciju cele zemlje. Podrškom ovoj listi osiguravamo mir, stabilnost i sigurnost za sve naše porodice u ovim globalno turbulentnim vremenima.

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