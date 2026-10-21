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Pesmu "Niška Banja, topla voda" je 1927. godine napisao i komponovao niški glumac i umetnik Dušan Cvetković, poznat i kao Čika Duca.

Dušan Cvetković, rođen 1892. godine, bio je glumac, kompozitor, vajar, operski pevač, reditelj, dramski pisac i upravnik pozorišta. Glumio je u mnogo predstava širom Jugoslavije, a napisao je preko 50 drama.

Pored glume, njegova najveća strast je bila muzika, tako da je iza sebe ostavio 43 snimljene ploče starogradske muzike. Cvetković je bio prvi koji je snimio gramofonsku ploču na srpskom jeziku, 1923. godine u Parizu.

Pesma "Niška Banja", uz koju je na današnjem skupu liste "Ujedinjena Srbija" na binu stao bivši predsednik Toma Nikolić, nastala je nastala od raporta, himnične pesme tog vremena, tokom proslave otvaranja kupatila sa lekovitim svojstvima banjske vode. On je od tog raporta komponovao melodiju i napisao reči.

U originalu je pesma imala sedam strofa, dok se danas najčešće peva samo prva. Vremenom je tekst delimično menjan, ali je zarazan ritam ostao isti.

Niška Banja s Dastinom Hofmanom

U američkoj muzičkoj drami "Hor dečaka"iz 2014. godine, može se čuti upravo ova pesma. U filmu Dastin Hofman igra ulogu strogog i zahtevnog dirigenta elitne horske akademije, a pesma "Niška Banja" se pojavljuje u sceni na horskoj probi.

Prešao preko Albanije

Cvetković je rođen u prizemnom kućerku u centru Niša 1892. godine, u siromašnoj kujundžijskoj porodici. Od malih nogu je pokazivao izvesne afinitete prema glumi i umetnosti uopšte, a njegov talenat je primetio i Stevan Sremac.

U toku Prvog svetskog rata sa srpskom vojskom prelazi preko Albanije, 1916. je na oporavku u Africi, gde naredne godine počinje da igra u Srpskom vojničkom pozorištu u Bizerti pa sve do početka proboja Solunskog fronta.

Od avgusta 1937. godine je bio v. d. upravnika Pozorišta moravske banovine u Nišu, a kasnije Narodnog pozorišta u Nišu, gde je ostao i igrao kao glumac sve do 1952. godine, kada je penzionisan.

Posle penzionisanja i dalje je nastupao u manjim ulogama u ovom pozorištu sve do 1971. godine. Umro je u Nišu 18. aprila 1978. u 86. godini.