Politika
"DO POBEDE!" Đurđević Stamenkovski na skupu u Nišu: "Naš zavet je da Srbija uvek bude slobodna i ujedinjena!" (FOTO)
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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u Nišu na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" kako bi joj pružila podršku.
Kao što je već i navikla, veliki broj građana želeo je da se upozna s njom i napravi fotografiju, među kojima je bilo i dosta mališana.
"Naš zavet je da Srbija uvek bude slobodna i ujedinjena! Veličanstven skup u Nišu, grad heroju koji je oduvek bio tvrđava patriotizma", navela je Đurđević Stamenkovski na Fejsbuku i zaključila:
"Do pobede!"
Podsetimo, na veličanstvenom skupu u Nišu govorili su Tomislav Nikolić, Milorad Dodik i nosilac liste Aleksandar Vučić, koji je predstavio plan za jug Srbije.
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