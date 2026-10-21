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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u Nišu na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" kako bi joj pružila podršku.

Kao što je već i navikla, veliki broj građana želeo je da se upozna s njom i napravi fotografiju, među kojima je bilo i dosta mališana.

"Naš zavet je da Srbija uvek bude slobodna i ujedinjena! Veličanstven skup u Nišu, grad heroju koji je oduvek bio tvrđava patriotizma", navela je Đurđević Stamenkovski na Fejsbuku i zaključila:

"Do pobede!"