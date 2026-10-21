KONFERENCIJA CPAC: MOĆNI KONZERVATIVCI NA SKUPU U BEOGRADU! Srbija učvršćuje svoje veze s Trampom!
- CPAC će prvi put održati balkansku konferenciju u Beogradu od 18. do 21. novembra 2026..
- Sagovornici Kurira ocenjuju da skup jača ugled Srbije i veze sa konzervativnim krugovima u SAD, uz fokus na stratešku saradnju i energetsku bezbednost
Dolazak jedne od najuticajnijih međunarodnih konzervativnih političkih platformi u Beograd predstavlja mnogo više od organizovanja još jednog međunarodnog skupa. Američka konzervativna organizacija CPAC održaće svoju prvu balkansku konferenciju u Beogradu od 18. do 21. novembra 2026. godine, a glavni govornik biće dojučerašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedna od centralnih tema skupa je energetska bezbednost.
Zajedničke vrednosti
To je prilika da Srbija dodatno učvrsti svoj međunarodni ugled, osnaži veze sa konzervativnim i suverenističkim pokretima i otvori nove mogućnosti za unapređenje strateških odnosa sa SAD, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni objašnjavaju da konferencija CPAC-a u srpskoj prestonici dolazi u trenutku kada se odnosi Beograda i Vašingtona nalaze pred novim mogućnostima za razvoj, a ideološka bliskost sa delom američke političke scene otvara prostor za snažniju saradnju.
Ovaj događaj je i dobar podsetnik da se međunarodni položaj ne gradi preko noći, već su za njegovo jačanje potrebni dosledna politika, diplomatski rad i istrajnost u suočavanju s pritiscima i različitim interesima na međunarodnoj sceni.
Predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.Vladimir Marinković kaže za Kurir da je ovaj događaj pokazatelj da odnosi između Srbije i SAD idu uzlaznom putanjom i da Srbija postaje jedan od ključnih partnera SAD u regionu.
- CPAC je jedna od najuticajnijih konzervativnih organizacija u Americi koja je vrlo cenjena i od strane predsednika i činjenica da su se opredelili da dođu u Srbiju predstavlja jasan signal da Amerika i Srbija danas grade svoje partnerstvo na osnovu zajedničkih vrednosti koje obezbeđuje neslućene mogućnosti za unapređenje odnosa u oblasti ekonomije, energetike, veštačke inteligencije i bezbednosti. Ovo je ozbiljan signal da je Srbija pouzdan partner SAD i da se uvažava insistiranje Vučića na vođenju samostalne politike i vođenja računa o sopstvenim nacionalnim i ekonomskim interesima. Održavanje CPAC konferencije će učiniti Srbiju centrom kozervativne i suverenističke ideje u Evropi i sigurno će dodatno pojačati ugled Srbije i njenu geopolitičku poziciju - ocenjuje Marinković.
- CPAC ili Conservative Political Action Conference (Konferencija konzervativne političke akcije) je velika politička konferencija koja predstavlja jednu od najuticajnijih platformi američkog konzervativnog pokreta. Nije klasična politička stranka, već masovni godišnji skup koji organizuje Američka konzervativna unija (ACU) od 1974. godine.
- Svrha konferencije je povezivanje konzervativnih političara, aktivista, medijskih ličnosti i organizacija radi usklađivanja političkih strategija, jačanja desnog pokreta i mobilizacije podrške.
- CPAC se bori protiv globalizma i radikalne levice, primarno se zalaže za nacionalni suverenitet, tradicionalne porodične vrednosti, hrišćansku veru, slobodno tržište i ograničavanje uloge državne uprave.
- Povezana je sa Republikanskom strankom, a danas ima bliske veze skrugom oko Donalda Trampa i služi kao važno mesto za oblikovanje pravca unutar same stranke i merenje popularnosti budućih predsedničkih kandidata.
- Iako izvorno američka platforma, pod vođstvom predsednika organizacije Meta Šlapa, CPAC je počeo da širi međunarodnu mrežu. Konferencije su se do sada održavale širom sveta, uključujući zemlje poput Mađarske, Brazila, Argentine i Italije, okupljajući lidere poput Viktora Orbana, Đorđe Meloni i Havijera Mileja.
- Organizacija je u oktobru 2026. zvanično najavila pokretanje svog prvog balkanskog izdanja "CPAC Balkans" od 18. do 21. novembra u Beogradu, a kao glavni govornik najavljen je Aleksandar Vućić. Pored tradicionalnih tema poput odbrane suvereniteta i porodičnih vrednosti, centralni fokus skupa u Beogradu biće usmeren na regionalnu energetsku bezbednost i partnerstvo sa SAD u toj oblasti.
Pozitivan impuls
On napominje i da politička bliskost i saradnja sa SAD uvek prate nove investicije.
- Siguran sam da će CPAC doprineti ubrzanom procesu saradnje u oblasti energetike i energetske diversfikacije Srbije i novih investicija i radnih mesta zasnovanih na novim tehnologijama i inovacijama koje će učiniti srpsku privredu jednom od najkonkurentnijih u regionu jugoistočne Evrope - zaključuje Marinković.
Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković kaže za Kurir da je odabir Beograda za mesto konferencije još jedan pozitivan impuls u momentu otvaranja strateškog dijaloga Srbije i SAD.
- Održavanje konferencije konzervativnih organizacija i predstavnika CPAC-a u Beogradu veoma je značajno ne samo za reputacioni potencijal i prestiž Srbije već i za njeno strateško pozicioniranje u spektru konzervativnih i suverenističkih partija i pokreta, a naročito za nastavak unapređivanja odnosa sa SAD. Upravo je ova ideološka bliskost i podrška iskazana administraciji predsednika Trampa odlučujuće doprinela popravljanju pozicije Srbije i slobodno možemo reći ukupnog srpskog pitanja na Balkanu. Vest o organizovanju ove konferencije dolazi kao pozitivan impuls u trenutku otvaranja strateškog dijaloga sa SAD i drugih signala o poboljšanju odnosa dve države, ali nas na primer aktivnost kongresmena Vilsona protiv Srbije i njegovo konkretno nastojanje da se Srbiji oduzme održavanje konferencije OEBS-a 2027. opominje da je rad na izgradnji odnosa sa SAD dugotrajan i izazovan proces u kome nema mesta opuštanju - naglašava Vuković.
Predsednik CPAC-a Met Šlap izjavio je da organizacija sa zadovoljstvom priprema prvi skup na Balkanu. Ocenio je da konzervativni pokreti ostvaruju značajne političke uspehe širom sveta. Prema Šlapovim rečima, konzervativizam je zabeležio istorijske pomake u Severnoj i Južnoj Americi i Japanu, dok bi Evropu mogle da očekuju nove političke promene, usmerene protiv globalizma i ka jačanju vere i ograničavanju uloge države.
Šlap je posebno istakao doprinos Vučića u unapređenju odnosa sa SAD.
- Vučić ostvaruje napredak u jačanju strateške saradnje sa Amerikom i zadovoljstvo nam je što će se obratiti učesnicima važnom porukom u ovom ključnom trenutku - naveo je Šlap.
Inače, iz sedišta organizacije u Aleksandriji, u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, saopšteno je da će konferencija prvi put biti održana u jugoistočnoj Evropi. Skupom u Beogradu CPAC nastavlja širenje svoje međunarodne mreže konzervativnih organizacija i političkih predstavnika. Organizatori navode da će učesnike povezivati zalaganje za nacionalni suverenitet, tradicionalne vrednosti, porodicu, slobodno preduzetništvo i očuvanje zapadne civilizacije.
CPAC ocenjuje da bi veći izvoz američke energije mogao da doprinese nezavisnosti država regiona. Organizacija ističe da su SAD važan partner zemljama koje žele veću kontrolu nad sopstvenom energetskom budućnošću.