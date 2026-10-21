- CPAC ili Conservative Political Action Conference (Konferencija konzervativne političke akcije) je velika politička konferencija koja predstavlja jednu od najuticajnijih platformi američkog konzervativnog pokreta. Nije klasična politička stranka, već masovni godišnji skup koji organizuje Američka konzervativna unija (ACU) od 1974. godine.

- Svrha konferencije je povezivanje konzervativnih političara, aktivista, medijskih ličnosti i organizacija radi usklađivanja političkih strategija, jačanja desnog pokreta i mobilizacije podrške.

- CPAC se bori protiv globalizma i radikalne levice, primarno se zalaže za nacionalni suverenitet, tradicionalne porodične vrednosti, hrišćansku veru, slobodno tržište i ograničavanje uloge državne uprave.

- Povezana je sa Republikanskom strankom, a danas ima bliske veze skrugom oko Donalda Trampa i služi kao važno mesto za oblikovanje pravca unutar same stranke i merenje popularnosti budućih predsedničkih kandidata.

- Iako izvorno američka platforma, pod vođstvom predsednika organizacije Meta Šlapa, CPAC je počeo da širi međunarodnu mrežu. Konferencije su se do sada održavale širom sveta, uključujući zemlje poput Mađarske, Brazila, Argentine i Italije, okupljajući lidere poput Viktora Orbana, Đorđe Meloni i Havijera Mileja.

- Organizacija je u oktobru 2026. zvanično najavila pokretanje svog prvog balkanskog izdanja "CPAC Balkans" od 18. do 21. novembra u Beogradu, a kao glavni govornik najavljen je Aleksandar Vućić. Pored tradicionalnih tema poput odbrane suvereniteta i porodičnih vrednosti, centralni fokus skupa u Beogradu biće usmeren na regionalnu energetsku bezbednost i partnerstvo sa SAD u toj oblasti.