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Potpredsednik Glavnog odbora SNS Siniša Mali gostovao je u emisiji "U ringu", gde je govorio o listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" — objašnjavajući šta bi se desilo sa platama, ratama za kredit, cenama… Podsetio je da je u vreme Šoškićevog mandata na čelu Narodne banke Srbije dinar drastično oslabio.

- Ako pogledate ono što je on uradio kao guverner Narodne banke od 2009. do 2012. godine, dinar je sa 80 otišao na 120 za evro. Dakle, 50 odsto vrednosti je dinar izgubio za vreme njegovog mandata. To je njegova politika.

Prema njegovim rečima, građani bi u slučaju slabljenja domaće valute mogli da se suoče sa naglim smanjenjem plata, ali to ne bi bila jedina negativna posledica.

- Slab dinar utiče na primanja svakog građanina. Jer kako vam dinar pada, tako vam vrednost vaših penzija, vaših plata u evrima opada. I onda imate situaciju da radite više, da možda i dobijete neki dinar više, ali kada to prebacite u evre, to je onda manje - objasnio je Mali.

1/10 Vidi galeriju Siniša Mali u emisiji "U ringu" Foto: printscreen Alo

On je kao primer naveo prosečnu zaradu u Srbiji, za koju je rekao da je u julu iznosila 121.400 dinara, odnosno oko 1.034 evra prema tadašnjem kursu:

- Ako bismo uzeli tu računicu, kad bi Šoškić došao i evro otišao na 200 dinara, plata bi nam u rekordnom roku pala za više od 50 odsto.

Mali je upozorio da bi se povratkom na vlast nekadašnjih kardova DOS-a i DS-a se, među kojima su Šoškić, Dragan Đilas ili pak Dušan Nikezić sve loše ponovo vratilo. Na pitanje da li je moguće da bi se u tom slučaju ponovo desilo ono što smo već preživeli, da evro stalno skače, da nemamo posla, da su plate ispod 300 evra, Mali je odgovorio:

- Da li to može da se sruši? Apsolutno da. Jedno sidro da srušite, jedan stub toga da srušite, recimo, devizni kurs, odmah bi se javila inflatorna očekivanja, odmah se zaustavljaju investicije, svi smatraju da će biti gore i gore, plate idu dole, penzije idu dole, tako da je to pitanje mesec, dva, tri dana, bukvalno da se sve sruši kao kula od karata.

Šta će biti sa kreditima i ratama?

Za sve koji imaju kredite to bi automatski značilo drastično povećanje rate, ali i mesečnih izdataka koji bi opustošili kućni budžet.

- Prema poslednjim podacima, iz jula, prosečna zarada u Srbiji bila je 121.400 dinara ili 1.034 evra. Ako imate kredit sa ratom 300 evra, plaćate recimo lizing za automobil, ili imate toliku ratu za stan, tih 300 evra sada je oko 36.000 dinara. Neka evro ode na 180 dinara, ne čak ni na 200. Vama rata više nije 36.000 dinara, nego 54.000 dinara. I vi tu niste ništa krivi, ništa loše niste uradili, samo neko loše vodi monetarnu i fiskalnu politiku i dovodi do toga da vaš diskrecioni dohodak pada. Dakle, umesto da od 121.000 oduzmete 36.000 za ratu, moraćete da izdvojite 54.000. Jasno je da vam u tom slučaju ostaje manje novca u kućnom budžetu - poručio je Mali u emisiji “U ringu”.

Ovi primeri najbolje pokazuju koliko je važno očuvati stabilnost dinara.

- Poslednjih 10 godina devizni kurs je potpuno stabilan. Više nemate tu situaciju kao do 2012. godine, probudite se pa razmišljate koliki je kurs, ako nešto i zaradiš u dinarima, odmah menjaš u evre da bi sačuvao koliko-toliko vrednost. Toga više nema - istakao je Mali.

On je upozorio da, prema njegovoj oceni, dostignuti rezultati nisu zagarantovani ukoliko bi došlo do promene ekonomske politike.

- Apsolutno nije bogomdano, nije zagarantovano, lako to sve može da se promeni, ukoliko pogrešni ljudi dođu na pogrešno mesto - rekao je Mali.

Foto: printscreen Alo

Plate, penzije i minimalac: "Uvek želimo više"

Govoreći o primanjima građana, Mali je uporedio podatke iz 2012. godine sa aktuelnim iznosima, navodeći da je prosečna zarada tada iznosila oko 330 evra, dok je u julu ove godine, prema njegovim rečima, dostigla 1.034 evra. Posebno je govorio o minimalnoj zaradi i planovima za njeno dalje povećanje.

- U vreme Dejana Šoškića bila je 330 evra. Ali još gore je što je u vreme Dejana Šoškića minimalna zarada bila 15.700 dinara, evo sada od 1. januara biće 600 evra u Srbiji - naglasio je Mali.

Program "Srbija 2027" predviđa da nam prosečne zarade skoče na 1.400, a da prosečna penzija i minimalna zarada budu po 650 evra. Istakao je da su plate i penzije realno rasle, te je dodao da treba očekivati nova povećanja:

- Prihvatili vi to ili ne, plate i penzije su u realnom iznosu, u jedinicama kupovne moći, nikada veće u Srbiji. Da li je dovoljno? Nije. Dakle, uvek želimo više. A da li smo na dobrom putu? Apsolutno jesmo! I da li je bolje nego što je bilo? Tu nema dileme.

Kada je reč o penzijama, Mali je najavio povećanje od 7,5 odsto od 1. decembra, dok je za plate u javnom sektoru najavio rast od 8,12 odsto.

- Idemo sa povećanjem i zarada i penzija daleko iznad proseka inflacije, tako da na takav način čuvamo i jačamo životni standard građana Srbije - istakao je Mali.

"Na svaki uloženi dinar vraća se 1,9 dinara"

Jedna od tema razgovora bio je i EXPO 2027, za koji je Mali rekao da predstavlja važan izvor budućeg privrednog rasta. On je naveo da se očekuje više od četiri miliona posetilaca i učešće više od 140 zemalja i drugih učesnika, a projekat je predstavio kao priliku za razvoj infrastrukture, turizma, ugostiteljstva i privlačenje novih investicija.

- Nama je EXPO jedan od možda i najvažnijih izvora rasta. Već se ulaže puno u infrastrukturu, u sve puteve koje gradimo, škole, bolnice, domove zdravlja… Sve nam je to EXPO, da se predstavimo na pravi način - rekao je Mali.

Govoreći o očekivanim ekonomskim efektima, naveo je da se na svaki uloženi dinar očekuje povrat od 1,9 dinara.

- Sad zamislite da ste vi privatnik i da vam neko kaže: "Čekaj, uloži jedan dinar, dobićeš nazad 1,9." Pa vi biste to naravno prihvatili. Kao što mi to prihvatamo, zato hoćemo to da uradimo, dakle, na svaki uloženi dinar, 1,9 dinara se vraća - istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, projekat bi trebalo da doprinese i otvaranju novih radnih mesta.

- 360.000 novih radnih mesta direktno ili indirektno u periodu pre i posle se kreira sa EXPO-om. Čitava privreda ide gore, rast nam raste, ide gore, hoćemo još brži da budemo i bolji nego što nam i MMF predviđa - naveo je Mali.

Dodao je da očekuje da EXPO bude prilika da se Srbija predstavi međunarodnoj javnosti i unapredi saradnju sa drugim državama.

Foto: printscreen Alo

"Penzije i plate mogu da rastu ako država ima investicije"

Mali je "U ringu" govorio i o značaju infrastrukturnih projekata, među kojima je izdvojio metro u Beogradu, autoputeve i ulaganja u zdravstvo, energetiku i obrazovanje.

Prema njegovim rečima, privredni rast i otvaranje novih radnih mesta stvaraju osnovu za povećanje zarada i penzija.

- Što brže rastemo, to nam je veći potencijal za investicije, podizanje plata, podizanje penzija i tako dalje - istakao je Mali.

Kada je reč o metrou, naveo je da je reč o složenom projektu koji bi, uz povezivanje sa drugim vidovima prevoza, trebalo da doprinese rasterećenju saobraćaja. Govoreći o širim razvojnim planovima, istakao je da ulaganja neće biti ograničena samo na Beograd.

- "Skok u budućnost: Srbija 2027" predviđa 323 projekta širom cele Srbije. Dakle, tu su i auto-putevi, i pruge, i ulaganja u kanalizacionu mrežu, vodovodnu i sve ostalo - rekao je Mali.

Dodao je da se uskoro očekuju nova i velika ulaganja u energetiku, poljoprivredu i obrazovanje.

Kosovo i Metohija, Srebrenica i sankcije Rusiji

Govoreći o politici koju nudi lista Ujedinjena Srbija, Mali je ponovio da za ovu listu koju predvodi Aleksandar Vučić nema nikakvih nedoumica:

- Mi se borimo za našu suverenu državu, dakle, da poštujemo Ustav. Kosovo i Metohija su sastavni deo Republike Srbije - rekao je Mali.

Osvrćući se na pitanje uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, naveo je da Srbija do sada nije uvela takve sankcije.

- Hoćemo li ili nećemo uvesti sankcije Ruskoj Federaciji? Pa za sada nismo. Dakle, pokazali smo se šta i kako - naglasio je Siniša Mali.

On je govorio i o izjavama koje su se mogle čuti na političkim skupovima i debatama u vezi sa Srebrenicom.

- Šta o tome misle, čuli ste od samih blokadera na njihovom skupu u Novom Pazaru. Jasno su rekli da je Ratko Mladić ratni zločinac i da se u Srebrenici desio genocid – podsetio je Mali.

Dodao je da tzv. studentsku listu podržavaju mrzitelji Srba:

- Videli ste ovog Gintera Felingera, čoveka koji je najveći NATO lobista, koji bi voleo da Rusija ne postoji, koji je rekao da umesto spomenika Milici Rakić treba da bude spomenik Madlen Olbrajt. I ako je takav najveći, uz Aljbina Kurtija, podržavalac “Studentske liste”, pa šta očekujete od njih - upitao je Mali.

Ističući da su predstojeći izbori važni za budući pravac Srbije, posebno kada je reč o ekonomiji, spoljnoj politici i očuvanju političke samostalnosti, Mali je poslao poruku svim građanima:

- Nadam da će većina građana Srbije podržati politiku Aleksandra Vučića, prevashodno vezanu za mir, za stabilnost, za Srbiju koja je samostalna, nezavisna, suverena, sama donosi odluke u svom interesu, za ubrzani ekonomski rast i razvoj, za taj lepi EXPO koji će nam se desiti i za povećanje plata, penzija i sve ostalo što sledi paralelno sa tim.