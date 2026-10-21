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Oni na i oko Studentske liste više ne skrivaju namere da, ukoliko dođu u priliku da ostvare dominantan uticaj, na primer u zakonodavnoj vlasti, izmene i same državne simbole, a na meti se našla i himna Srbije "Bože pravde".

U postu na nalogu "bukowska" na društvenoj mreži Iks, iza koga stoji Vesna Polomac, poverenica Pokreta Slobodnih građana (PSG) iz Gornjeg Milanovca, stranke koja je podržala Studentsku listu na vanrednim izborima 25. oktobra, predlaže se ukidanje i promena zvanične himne Republike Srbije, uz opravdanja da u našoj zemlji "ima i drugih veroispovesti, ateista i agnostika".

Ako je nekome bio potreban dokaz antisrpske politike ili agende, koju otvoreno predlažu blokaderi za budućnost Srbije, njenih političkih institucija i državnog sistema, onda je sada trenutak za otrežnjenje, saglasni su sagovornici Kurira.

Printscreen objave na Iksu na nalogu "bukowska" korisnika Vesne Polomac Foto: Screenshot

Istoričar Ognjen Karanović kaže u izjavi za Kurir da je potpuno jasno da blokaderima smeta dvoglavi orao, da im predstavlja problem kruna na srpskom grbu i da su u potpunom sukobu sa Bogom i pravdom, sa srpskom tradicijom, folklorom, kulturnim nasleđem, duhovnošću, političkim nasleđem i današnjim državnim sistemom.

On ocenjuje Studentska lista nije izdržala i da je pre vremena odlučila da ogoli svoje lice i da će biti zanimljivo kako će se prema tome odrediti navodno desno orijentisani birači koji su svoje simpatije poklonili blokaderima.

Istoričar Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Kako će oni glasati za tu takozvanu Studentsku listu, koja, prema mom uverenju, očigledno kidiše i na Boga i na pravdu, i na državne simbole i institucije Srbije? Kako oni sebi objašnjavaju da, na primer, ideolog blokadera poistovećuje Alojzija Stepinca sa Nikolajem Velimirovićem, izjednačava ustaški zločinački pokret u Drugom svetskom ratu, sa antifašističkim četničkim pokretom? To su veoma važna pitanja i činjenice oko kojih ne možemo praviti kompromise. - naveo je Karanović.

Predsednik Udruženja Srpski suverenisti Vukša Dragović u izjavi za Kurir ističe da to oko blokadera i himne nije ništa novo i da su ideolozi Studentske liste zapravo ljudi koji su kontrolisali prozapadnu opoziciju, koja se bori protiv svih srpskih nacionalnih interesa i da je ovo samo kontinuitet te politike.

Predsednik Udruženja Srpski suverenisti Vukša Dragović Foto: Youtube/Vukša Dragović

- Zamenili su se akteri na političkoj sceni, ali ne i ljudi koji stoje iza svega toga. Vidimo po njihovim kandidatima da su svi antisrpski nastrojeni, tako da možemo da očekujemo u slučaju da oni dođu na vlast, ne samo da promene himnu, nego da promene i celu našu kolektivnu svest vezano za, pre svega, patriotizam, a onda i sve ostalo. Od Studentske liste ne očekujemo ništa drugo - rekao je Dragović.

"Bože pravde" - NE, ali Albanska koalicija DA!

Vesna Polomac, koja stoji iza naloga "bukowska" na Iksu, je izgleda ista osoba koja je bila predeložena od strane izborne liste „Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar" za članicu Izborne komisije opštine Gornji Milanovac u proširenom sastavu!

Taj predlog je odbijen, a na predlog iste izborne liste, na to mesto imenovana je njena Radojina Polomac, objavio je Glas zapadne Srbije uz fotografije rešenja koje je OIK Gornjeg Milanovca donela.

Dva rešenja izborne komisije Opštine Gornji Milanovac Foto: printscreen Glas zapadne Srbije