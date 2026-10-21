Politika
ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI OBJAVILA MOĆNE KADROVE SA SKUPA U NIŠU: Ova ideja je, uprkos svemu, pobedila mnogo puta - i pobediće i u nedelju (VIDEO)
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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski podelila je moćne kadrove s današnjeg skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kome je prisustvovala.
"Naš politički identitet zasnovan je na očuvanju suvereniteta Srbije, zaštiti Kosova i Metohije, negovanju nacionalne kulture, porodičnih vrednosti i najbližih veza sa Republikom Srpskom", navela je ona i dodala:
"Ta ideja je, uprkos svemu, pobedila mnogo puta. I pobediće i u nedelju".
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