Slušaj vest

Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski podelila je moćne kadrove s današnjeg skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", kome je prisustvovala.

"Naš politički identitet zasnovan je na očuvanju suvereniteta Srbije, zaštiti Kosova i Metohije, negovanju nacionalne kulture, porodičnih vrednosti i najbližih veza sa Republikom Srpskom", navela je ona i dodala:

"Ta ideja je, uprkos svemu, pobedila mnogo puta. I pobediće i u nedelju".

Ne propustiteDruštvoĐurđević Stamenkovski u Šumaricama: Neka ovo mesto posećuju sva naša deca kako bi znalia da su njihovim vršnjacima prekinuti detinjstvo, mladost i odrastanje
Milica Đurđević
DruštvoSrbija pamti, Srbija ne zaboravlja: Ministarka Stamenkovski prisustvovala obeležavanju 85. godišnjice masakra u Šumaricama
Milica Đurđević Stamenkovski Šumarice
Društvo"Ovo ostaje za unuke vaših unuka!" Govor ministarke Stamenkovski na otkrivanju spomenika Vasi Čarapiću (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Večna slava oslobodiocima!" Đurđević Stamenkovski: "Beograd je mnogo puta rušen, ali nikada nije izgubio svoju slobodarsku dušu" (foto/video)
WhatsApp Image 2026-10-20 at 13.39.02.jpeg