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Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu veliki broj slika i snimaka sa današnjeg skupa liste "Ujedinjena Srbija" u Nišu.

Kadrovi iz Niša su spektakularni!

Gromoglasna podrška Vučiću nije jenjavala, dok je nosilac liste sa bine slao moćne poruke i, kako je sam rekao, "polagao zakletvu" pred narodom. A pred njim je zaista bio impozantan broj građana koji mu pružaju podršku.

"Pobeda u Nišu! Pobeda na jugu! Pobeda u celoj Srbiji!", napisao je Vučić uz jedan od objavljenih snimaka.

U opisu mnogih drugih zahvaljivao se Nišlijama na veličanstvenom dočeku i podršci.

 "Vaš glas je glas i za vašu decu, i za vaše unuke, i za budućnost koja dolazi posle svakog od nas!", jedna je od Vučićevih poruka.

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