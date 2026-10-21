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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" gost je emisije "Prva tema" na TV Prva.

Sa njim u studiju, gosti su i Filip Grbić, književnik i novinar i Andrea Jovanović, filozofkinja i kolumnistkinja.

- Bilo je lepo, ali kad su strasti podignute, onda je to na svakoj strani. Bio sam iznenađen jer Niš nije lak za atmosferu, to je drugačije, veći je trg i veći je prostor u Novom Sadu, ali je bilo spektakularno. Još je i kiša pala, ali je stvarno bilo spektakularno. I ceo most je bio, sve do mosta, i ceo most je bio pun ljudi, sigurno je došlo i ljudi sa strane. Ja ne volim da stvari ulepšavam i predstavljam drugačijim od onoga kakve jesu, ali je bila divna atmosfera, i hvala tim ljudima - rekao je na početku.

Kao predsednik Republike je trpeo najžešće napade.

- Taj protivnik nisu deca ni studenti, već moćne velike sile koje su želele da sruše Srbiju, ali mi mislimo da smo uspeli da sačuvamo i zaštitimo Srbiju. Videćemo u nedelju. A šta mi je bio najlepši trenutak? I to se i večeras ponovilo. Ranije je neko to izvukao kao parolu sa nekog mitinga, i to je stvarno, onako, video sam večeras da su svi ljudi hteli da se slikaju ispod te parole. Ponovili su oni: umesto "ništa nam nije potrebno", napisali su "ništa nam ne treba, pa južna pruga" u potpisu. Samo pobedi. Ništa nam ne treba, samo pobedi, južna pruga. I to je, onako, kako da vam kažem, obično ljudi uvek imaju nešto da traže, nešto da žele. I tražili su svašta za vreme kampanje. Jesu, pa dobro, to je, kako da vam kažem, tako to ide u životu. Nije to, nije to jednostavno sasvim, ali ovo mi je bila, recimo, divna parola i, onako, baš emotivna. A što se loših stvari tiče, ne znam, bio sam šokiran onim udarcem pesnicom u glavu žene Ljiljane Cvjetković, ako se ne varam. U Novom Sadu, da. I posebno ćutanjem, neizražavanjem bilo kakvog žaljenja - naveo je.

O tzv. studentskoj listi

Kako je istakao, skup u Nišu je prošao bez ikakvih problema.

- Slušao sam svakojake gadosti o porodici, o sebi, na to sam naučio. Zabranili su mi da gostujem na televiziji. Danas su prekinuli, pa ponovo pustili, pa prekinuli govor. Šta da radite, to je— Prekidali su iz Novog Sada, govor, tako da— A ne, to su me prekinuli posle 3 minuta, više nisu ni pustili. Ovo su danas prekidali, pa nastavljali, pa prekidali, pa nastavljali. A ovo u Novom Sadu su prekinuli odmah čim sam krenuo sa saučešćem, to ne sme da se čuje na toj televiziji, i to je bilo to. Tako da, sve okej. Mislim, izbori će biti svakako neizvesni, i ljudi moraju da razumeju: svi koji su protiv nas su se ujedinili, i njima nimalo ne smeta to što ih je podržala i Nataša Kandić i Sonja Biserko, i suštinski, i stvarno, i formalno, čak i Aljbin Kurti i Milo Đukanović uopšte se ne sekiraju zbog toga. Dakle, njima je sasvim svejedno, jer jedino važno je srušiti Aleksandra Vučića, pa makar i 250 Nataša Kandić došlo.

Foto: Tv Prva

- Nismo čuli nikakve odgovore, ni na pitanje hoće li uvoditi sankcije Rusiji, a svi znamo da hoće, i oni znaju, zato izbegavaju odgovor. Isti je slučaj bio i sa pitanjem jesmo li počinili genocid u Srebrenici ili ne, isti je slučaj i sa Kosovom i Metohijom. Oni čak toliko ne razumeju situaciju na Kosovu i Metohiji da su se hvalili. Dakle, oni nemaju ni jednog kandidata sa Kosova i Metohije na svojoj listi, ni jednog. Ni jednog čoveka koji živi na Kosovu i Metohiji oni nemaju. Ali ste rekli da su oni jedini imali kampanju— Ali su oni rekli ono što je najgluplje, kažu da su imali kampanju. Jedino je njima Kurti dozvolio, Kurti im dao svu pomoć, svu logistiku. Oni ništa ne razumeju, oni ne znaju kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, i ko vam daje dozvolu da uđete, da izađete, i tako dalje. Zašto su oni krivi? Jer smo još 2008. oni proglasili, samoproglasili, sopstvenu nezavisnost koju mi nismo i nećemo priznati. Ali hoću da vam kažem da oni čak ne znaju ni stvarne, ni realne prilike na Kosovu i Metohiji, jer time se niko ne bi ponosio, time bi se svi stideli, ali šta da radite. Koje god drugo pitanje da im postavite, odgovora nema. Zašto nisi išao na duel sa Vučićem, imao sam pametnija posla. Ko je vršio nasilje? Evo, vidite kako ja hodam, pa kako hoda, stabilno hoda. I vi stanete, i dođe vam ponekad da se smejete sebi, i pitate se da li je moguće da ovi ljudi treba da predstavljaju bilo kakvu vlast u budućnosti - naveo je.

Nemaju odgovor ni na jedno pitanje, izdvojio je.

- Ali šta da radite, dođu ta vremena kada nije važno ni šta ste uradili ni koliko ste uradili, jer je neko iz strane službe obavljao taj posao ogromnog ulaganja u ovu zemlju protiv naše zemlje, i želeći da baš takvi dođu na vlast, koji će da budu poslušni. Ja sam jedan primer naveo, a podsetiću vas, siguran sam da se vi sećate, Andrea i Filip su mlađi nešto, pa nisam siguran da se sećaju, ali tokom kampanje bila je popularna rečenica lidera DOS-a kada ih pitaju za Haški tribunal, jer su oni znali da je to nepopularno u Srbiji. Oni su svima odgovarali: "Pa to je za nas deveta rupa na svirali." Da, da. A onda je od te devete rupe postala svaka rupa na svirali, baš taj Haški tribunal. Isporučili su sve, a oni su znali i tada da lažu i da obmanjuju javnost. Kao što i ovi danas, i ako ste slušali sinoć Karovića, i ako ste slušali Sajčića, i svi su oni prave naivni, govore ono što im se sviđa i što bi neko želeo da čuje, ali nema odgovora ni na jedno pitanje. I samo, ljudi bi trebalo da znaju da sve to što govore, i sve to što rade, oni odlično znaju šta je potrebno da urade u budućnosti. Baš kao što je Svilanović svojevremeno rekao: "Svi smo mi znali da moramo da pustimo Crnu Goru da ode, jer je to bio uslov da dobijemo pare u Budimpešti." I Svilanović je o tome javno govorio. Tako i ovi danas znaju šta će sve morati da isporuče ukoliko pobede na izborima, samo što to neće da vam kažu pre pobede, jer su im stranci to zabranili.

Dao je i primer.

- Njemu je najlakše bilo da studentima iz Republike Srpske kažu: "Braćo, mi smo sa vama, mislimo sve isto što i vi." Šta ih je koštala ta jedna rečenica da kažu, i imali bi podršku studenata iz Srpske? Jer oni su ih prozvali, direktno, da su ih— Oni su ih prozvali da su ih izdali, da su izdali braću u Republici Srpskoj, i pitali su ih: "Je li vi. .. da li vi ovo mislite ili ne?" Šta je njih koštalo da kažu: "Mi smo braću uz vas"? Samo to. Hoćete ja da vam kažem? Pa koštalo ih je. Nisu smeli to da kažu zato što oni koji im plaćaju kampanju, oni koji im plaćaju sve ovo, su rekli: "E, po tom pitanju nećete da im odgovorite pozitivno, zato što ćete morati da uradite određene stvari i protiv Republike Srpske u budućnosti." Odnosno, da kažete da su Srbi počinili genocid, da se pozivate na ne znam kakve presude, na odluku Ujedinjenih nacija u kojoj smo se mi borili protiv toga, i tako dalje.- odgovorio je.

Foto: Tv Prva

O sramotnim blokadama

Potom je Andrea Jovanović objasnila šta su upečatljivi momenti u prethodnih dve godine.

- Bilo ih je mnogo. Nadovezaću se na ovo sad, jer je to zgodna slika. Ja se sećam, nisu svi plenumi svih fakulteta, 4 do 5, čestitali Dan Republike Srpske u januaru prošle godine. To su mnogi ljudi koji su do tog trenutka otvoreno, ili manje otvoreno, pružali podršku studentima, a da su dolazili sa nominalno patriotske strane, iskoristili kao dokaz: "Eto, pa studenti su patriote, evo nije samo zastava i ćirilica", nego su uradili nešto što je potencijalno moglo biti problematično. I da li je to bilo u roku od 2 dana ili 3, nije više ni važno, ali u svakom slučaju radi se o nekoliko dana. To je skinuto sa društvenih mreža, bez da je to iko ponovo komentarisao. Dakle, to više ne postoji na društvenim mrežama, nijedan od tih plenuma. Sigurna sam da je moj fakultet matični učestvovao u tome. Ali to više nije bilo važno, onoj, da kažem, onom delu populacije koja je prosto poverovala da se to desilo i da - rekla je.

Kako je istakla, nikada ne bi mogla da stane iza mržnje prema svom narodu, pa i državi.

- Koji su mi najvažniji trenuci njihove kampanje? Ima ih mnogo. Rekla bih: prvi trenutak mi je bilo popularizovanje i, prosto, nepostojanje nikakvog otklona od prisvajanja reči "ćaci". Zato što je to jedna stara, sa mog puta možda najekstremnija, starija ali najekstremniji oblik mržnje prema siromašnima pre svega, prema onima koji drukčije misle, prema onima koje oni ne vide kao vrednima, prema onima za koje često nisu svesni da su zapravo finansijeri i njihovih poslova i njihove udobnosti i njihovih situacija i tako dalje. Dakle, većini našeg radnog naroda, na čijoj god strani se on nalazio i za koga god on za 3-4 dana bude glasao. Dakle, mene je iznenadilo, jer sam očekivala da smo ipak otišli malo dalje, i očekivala sam da će, eto, barem ti studenti, ta barem 2-3 prva meseca, zanimljiva deca, interesantna, mlada, nesumnjivo mnogi od njih veliki patriote u meri u kojoj ih je barem sistem prethodnih 15 godina učio da budu patriota, što nije bio slučaj kad sam ja odrastala - rekla je i dodala:

- Dakle, očekivala sam da će stati i reći: "Pa nemojte to da radimo. Hajde da nemamo tu parolu. Mi zaista želimo da predstavljamo ceo narod. Mi želimo da ponudimo alternativu nečemu što vidimo kao problematično, ali mi smo bolji od toga. Nećemo da se služimo takvim stvarima." I toliko je sad, s razlogom, naravno, meseci, mislim, i ja i toliko ljudi govorilo i o rasističkom karakteru svega toga i tako dalje. To su te velike reči koje se izbacuju, malo i zbog konteksta iz kojeg neki od nas dolaze, pa sad ljude uplaše ili ne uplaše, neki razumeju šta pod time mislimo, šta ne, ali zaista se radi o jednoj odvratnoj mržnji i jednoj potrebi za gotovim istrebljenjem, i to je ono što se desilo. Ja nikada mogu podržavati različite stvari, mogu i prećutati različite stvari, mnogo puta u životu, ja sam posebno u poslednje 2 godine, ali ono za šta nikada, nikada, iza čega nikada ne bih mogla da stanem jeste mržnja prema mom narodu. Meni je to bila vododelnica prema mom narodu, a onda posledično i prema mojoj državi. Međutim, mi nismo stali tu. Oni nisu stali tu.

Radi se o neverovatnoj mržnji prema Srbima koji nisu u matici. Toliko daleko da je to krenulo u jednom trenutku da se odnosi i na našu teritoriju, naše srce.

- Dakle, ja se sećam trenutka kada je počela diskusija, neki lokalni izbori su bili u pitanju, autobusi sa kosovskim tablicama, dakle dolaze i oni najgori, Kosovari. Sad, gospodin Vučić je malopre skrenuo pažnju, potpuno tačno, da malo tu, ko zna šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Zanimljivo je i da možda razgovaraju s našim narodom dole, kako se osećaju kad im neko kaže "Kosovar" - rekla je Jovanović, na šta se nadovezao Vučić.

Foto: Tv Prva

- Oni ne znaju razliku između Kosovaca i Kosovara, oni ne znaju razliku, oni ne znaju ama baš ništa o Kosovu i Metohiji, osim što znaju da bi oni sve bolje. Šta bi tačno bolje? Niti razumeju, niti im pada na pamet da to istražuju. Ali, oprostite, Andrea.

- Meni se čini da oni imaju spisak lepih želja i možemo. Ja sam ovde zapisala, došla sam ovaj put pripremljena. Druga stvar, jednako važna: Srpska pravoslavna crkva. Dakle, protest na Svetog Savu, jedno onako simpatično upotrebljavanje simbolike toga. Naša školska slava, to su, je l' tako, studenti, đaci, omladina. Hajde da se skupimo na Autokomandi i da pečemo prase, jer žalimo zbog ljudi koji su poginuli. I, uh, hajde da pevamo Uskliknimo s ljubavlju. U tom trenutku, osoba koja će završiti na njihovoj listi, moj dragi divni profesor Jovo Bakić, naziva našeg patrijarha najpogrdnijim imenima, što je imao praksu da radi i pre toga. I ja tada sedim sa nekim svojim prijateljima, neki, na sreću, su mi i dalje prijatelji, njih je manje, mnogi više nisu, koji mi objašnjavaju da je to potpuno u redu i da nema ničega kontradiktornog u tome. Da se, da je Sveti Sava hodao među Srbima tog dana, jer se pevala himna, i kakve veze ima šta je gospodin Jovo Bakić pričao u tom trenutku na pozornici. Dakle, to je samo jedan od primera.

Foto: Tv Prva

- Predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku javno podržavam od marta meseca. Ovaj, možda neko vreme pre toga implicitno. Da, dakle, u martu mesecu sam ja prvi put bio gost u podkastu "Novo doba", kod sjajnog mladog političara Alekse Grubešića, gde smo imali jedan dug razgovor, snimljen, o mojim omiljenim temama: konzervativizam protiv levog liberalizma, i uticaj na umetnost i kulturu generalno, i tako dalje. Ja pre toga nisam imao prilike da upoznam aktiviste Srpske napredne stranke. Mogu reći da je Aleksa Grubešić jedan od prvih naprednjaka s kojim sam se upoznao. A onda smo uveče, onda je rekao, kaže: "Hoćemo na večeru?", kaže, "ima jedan čovek koji hoće da te upozna." I onda smo seli, i pridružio nam se još jedan Aleksa Tojčić. I onda sam ja sedeo sa ta dva čoveka, i sećam se osećaja: vraćao sam se kući iz Novog Sada, a pre toga sam i ja, kako bih rekao, imao jednu vrstu otpora. I meni, kako bih rekao, kretao sam se u tim krugovima i tim, u tom miljeu gde, kako: naprednjak, SNS-ovac, to je, to je neko oportuno stvorenje, čovek bez ideologije, proračunat, samo gleda neku korist, i tako dalje. A onda sam upoznao dva momka - rekao je Đukić i dodao:

- Koji su mi pričali kako je bilo u avgustu prošle godine u Novom Sadu, kroz šta su prošli, i lično i kao stranka. I gde smo mi prosto otvorili. Razgovarali smo i o domaćoj politici i o međunarodnim odnosima. Ja sam se vraćao tog dana kući, iz Novog Sada, puno mi je srce bilo, jer sam shvatio da u Srbiji postoji generacija novih političara, mladih političara, koji su spremni da se bore, a koji su ideološki pismeni, koji ne gledaju samo svoju korist. Naravno, oni će ljudi da imaju svoju karijeru, ali ne rade to iz koristi, nego iz uverenja. I onda sam shvatio, posle sam preko njih upoznao i neke druge ljude iz Centra za društvenu stabilnost, fondacije Svetozar Miletić, tako da... To su neke stvari koje nisu pojave, i organizacije koje nisu baš u prvom planu javnosti, ali ja mislim da je to mreža organizacija, da kažem, think tankova, naprednjačkih, koji su izuzetno značajni. I koji mogu da budu neka vrsta nukleusa, iz kog će se roditi nova generacija srpskih političara. I u to iskreno verujem, i želim im da imaju što veći uticaj u budućnosti. Dakle, to je to. Dakle, ja sam se tad, u martu, takoreći, izvršio sam jednu vrstu opklade. Ja sam rekao ovako: dakle, imamo sada anarho-plenumsku, plenumašku levicu koja je de facto pokušala da napravi jednu vrstu paralelnog suvereniteta u 2025. godini.

O blokadama ulica i puteva.

- Nama su neki neimenovani ljudi, plenumi koje ne predviđa naš zakon, određivali ko sme a ko ne sme da uđe, ko sme a ko ne sme da prođe na raskrsnici. Dakle, to je, kako bih rekao, izazov suverenu. Ako ćemo one šmitovske definicije suverena, po kojoj je suveren onaj ko odlučuje o izuzetku, odnosno vanrednom stanju, oni su sebi dali taj atribut, važan atribut suverenosti, da su na raskrsnicama, da su u obrazovnim ustanovama uzurpirali vlast i izazvali neprikosnoveni monopol države na nasilje. Dakle, u tom trenutku, ja sam bio očajan, zato što sam pre svega video, meni je to došlo na radnom mestu. Ja sam bio profesor filozofije u 9. gimnaziji. I znate, nije vam svejedno. Kad vi kažete "u redu" to što vi hoćete da podržite studente, ali to ne može, to je protiv zakona. Drugo, nemojte mi pričati da se ne bavite politikom kad je proglas pozvao "Zastani, Srbijo" da se 16 minuta stoji na raskrsnicama, pa maloletnici izlaze sa časova da stanu na raskrsnice. Koliko je to nebezbedno, pod 1, osim što je nezakonito.|

Najava gostovanja

- Večeras imam čast da budem u emisiji na Prvoj, sa Filipom Grbićem i Andreom Jovanović. Oni će biti gosti, zajedno sa mnom, kod Marije Savić Stamenić - najavio je ranije Vučić.