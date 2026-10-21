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Jedna poruka među hiljadama zastava i transparenta podrške na skupovima "Ujedinjene Srbije" posebno se istakla svojom snagom da jednostavnim rečima pošalje moćno značenje - "Ne treba nam ništa, samo pobedi!"

Ovaj tranparent se prvi put pojavio u Novom Sadu, kada su okupljeni građani istakli ovu snažnu i emotivnu poruku upućenu nosiocu liste Aleksandru Vučiću.

Foto: Kurir

Večeras, na veličanstvenom skupu u Nišu, ta poruka se ponovo pojavila, a slobodno se može reći da su svi skupovi širom Srbije "stali" pod ovu poruku.

Narod je rekao svoje, i cela Srbija koja se da brani svoju budućnost, porodice na vreme je shvatila šta joj je potrebno da bi ostala na putu mira, stabilnosti i razvoja - da jedan čovek pobedi na izborima u nedelju.

Vučić, koji je tokom kampanje prešao hiljade kilometara, razgovarajući sa građanima o njihovim problemima i nudeći im rešenja za svakodnevne brige, večeras je istakao da mu je to bio najlepši trenutak

- Ranije je neko to izvukao kao parolu sa nekog mitinga, i to je stvarno, onako, video sam večeras da su svi ljudi hteli da se slikaju ispod te parole. Ponovili su oni: umesto "ništa nam nije potrebno", napisali su 'Ništa nam ne treba, samo pobedi, južna pruga'. I to je, onako, kako da vam kažem, obično ljudi uvek imaju nešto da traže, nešto da žele. I tražili su svašta za vreme kampanje. Nije to jednostavno sasvim, ali ovo mi je bila, recimo, divna parola i, onako, baš emotivna - rekao je Vučić večeras u emisiji Prva tema.