USPELI SMO DA SAČUVAMO SRBIJU! Vučić: Taj protivnik nisu nikakva deca, nikakvi studenti, već moćne, velike sile koje su želele da sruše Srbiju
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", kaže da je kao predsednik Republike Srbije trpeo najžešće napade, u vreme dok je bio na toj funkciji, ali i da je tokom ove kampanje bilo mnogo divnih trenutaka.
"Bilo je mnogo divnih trenutaka. Vodili smo čistu kampanju u nemogućim uslovima, jer ljudi zaboravljaju da u kampanju sam ušao kao običan građanin, ne kao predsednik Republike. A kao predsednik Republike, trpeo sam najteže i najžešće moguće napade. I borili smo se protiv protivnika koji je strahovito moćan", rekao je Vučić za TV Prva i nastavio:
"Taj protivnik nisu nikakva deca, nikakvi studenti, već moćne, velike sile koje su želele da sruše Srbiju i koje su to delimično uspevale u prethodne dve godine. Na kraju, mi mislimo da smo uspeli da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo Srbiju. Videćemo u nedelju."