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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", kaže da je kao predsednik Republike Srbije trpeo najžešće napade, u vreme dok je bio na toj funkciji, ali i da je tokom ove kampanje bilo mnogo divnih trenutaka.

"Bilo je mnogo divnih trenutaka. Vodili smo čistu kampanju u nemogućim uslovima, jer ljudi zaboravljaju da u kampanju sam ušao kao običan građanin, ne kao predsednik Republike. A kao predsednik Republike, trpeo sam najteže i najžešće moguće napade. I borili smo se protiv protivnika koji je strahovito moćan", rekao je Vučić za TV Prva i nastavio:

"Taj protivnik nisu nikakva deca, nikakvi studenti, već moćne, velike sile koje su želele da sruše Srbiju i koje su to delimično uspevale u prethodne dve godine. Na kraju, mi mislimo da smo uspeli da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo Srbiju. Videćemo u nedelju."

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