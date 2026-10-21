"NAPREDNJAKE SAM SMATRAO OPORTUNISTIMA, A ONDA JE USLEDIO OBRT!" Filip Grbić otkrio zašto je dao podršku listi "Ujedinjena Srbija"
Filip Grbić, književnik i novinar, je otkrio zbog čega će sada da glasa za listu Aleksandra Vučića, a ranije nije.
- Predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku javno podržavam od marta meseca. Ovaj, možda neko vreme pre toga implicitno. Da, dakle, u martu mesecu sam ja prvi put bio gost u podkastu "Novo doba", kod sjajnog mladog političara Alekse Grubešića, gde smo imali jedan dug razgovor, snimljen, o mojim omiljenim temama: konzervativizam protiv levog liberalizma, i uticaj na umetnost i kulturu generalno, i tako dalje. Ja pre toga nisam imao prilike da upoznam aktiviste Srpske napredne stranke. Mogu reći da je Aleksa Grubešić jedan od prvih naprednjaka s kojim sam se upoznao. A onda smo uveče, onda je rekao, kaže: "Hoćemo na večeru?", kaže, "ima jedan čovek koji hoće da te upozna." I onda smo seli, i pridružio nam se još jedan Aleksa. I onda sam ja sedeo sa ta dva čoveka, i sećam se osećaja: vraćao sam se kući iz Novog Sada, a pre toga sam i ja, kako bih rekao, imao jednu vrstu otpora. I meni, kako bih rekao, kretao sam se u tim krugovima i tim, u tom miljeu gde, kako: naprednjak, SNS-ovac, to je, to je neko oportuno stvorenje, čovek bez ideologije, proračunat, samo gleda neku korist, i tako dalje. A onda sam upoznao dva momka - rekao je Grbić i dodao:
- Koji su mi pričali kako je bilo u avgustu prošle godine u Novom Sadu, kroz šta su prošli, i lično i kao stranka. Razgovarali smo i o domaćoj politici i o međunarodnim odnosima. Ja sam se vraćao tog dana kući, iz Novog Sada, puno mi je srce bilo, jer sam shvatio da u Srbiji postoji generacija novih političara, mladih političara, koji su spremni da se bore, a koji su ideološki pismeni, koji ne gledaju samo svoju korist. Naravno, oni će ljudi da imaju svoju karijeru, ali ne rade to iz koristi, nego iz uverenja. I onda sam shvatio, posle sam preko njih upoznao i neke druge ljude iz Centra za društvenu stabilnost, fondacije Svetozar Miletić, tako da... To su neke stvari koje nisu pojave, i organizacije koje nisu baš u prvom planu javnosti, ali ja mislim da je to mreža organizacija, da kažem, think tankova, naprednjačkih, koji su izuzetno značajni. I koji mogu da budu neka vrsta nukleusa, iz kog će se roditi nova generacija srpskih političara. I u to iskreno verujem, i želim im da imaju što veći uticaj u budućnosti. Dakle, ja sam se tad, u martu, takoreći, izvršio sam jednu vrstu opklade. Ja sam rekao ovako: dakle, imamo sada anarho-plenumsku, plenumašku levicu koja je de facto pokušala da napravi jednu vrstu paralelnog suvereniteta u 2025. godini.
- Nama su neki neimenovani ljudi, plenumi koje ne predviđa naš zakon, određivali ko sme a ko ne sme da uđe, ko sme a ko ne sme da prođe na raskrsnici. Dakle, to je, kako bih rekao, izazov suverenu. Ako ćemo one šmitovske definicije suverena, po kojoj je suveren onaj ko odlučuje o izuzetku, odnosno vanrednom stanju, oni su sebi dali taj atribut, važan atribut suverenosti, da su na raskrsnicama, da su u obrazovnim ustanovama uzurpirali vlast i izazvali neprikosnoveni monopol države na nasilje. Dakle, u tom trenutku, ja sam bio očajan, zato što sam pre svega video, meni je to došlo na radnom mestu. Ja sam bio profesor filozofije u 9. gimnaziji. I znate, nije vam svejedno. Kad vi kažete "u redu" to što vi hoćete da podržite studente, ali to ne može, to je protiv zakona. Drugo, nemojte mi pričati da se ne bavite politikom kad je proglas pozvao "Zastani, Srbijo" da se 16 minuta stoji na raskrsnicama, pa maloletnici izlaze sa časova da stanu na raskrsnice. Koliko je to nebezbedno, pod 1, osim što je nezakonito - rekao je on.