KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: uživo iz Hale sportova “Ranko Žeravica” i studija Kurir televizije – četvrtak, 22. oktobar, od 16.00
U četvrtak, 22. oktobra, od 16.00 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.
Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Hale sportova, a naši reporteri Aleksandar Krkobabić i Olga Tomić izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.
Gosti u studiju Kurir televizije biće:
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Adam Šukalo, Srpska napredna stranka
Lazar Pavlović, politički analitičar
Vesna Veizović, glavna i odgovorna urednica portala Vaseljenska
Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS
Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije
Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica Srpskog nedeljnika Kompas
Budite uz Kurir televiziju u četvrtak, 22. oktobra, od 16.00 sati.