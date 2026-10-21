U četvrtak, 22. oktobra, od 16.00 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Hale sportova, a naši reporteri Aleksandar Krkobabić i Olga Tomić izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.

Gosti u studiju Kurir televizije biće: