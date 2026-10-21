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U četvrtak, 22. oktobra, od 16.00 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu. 

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Hale sportova, a naši reporteri Aleksandar Krkobabić i Olga Tomić izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.

Gosti u studiju Kurir televizije biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira


Adam Šukalo, Srpska napredna stranka

Lazar Pavlović, politički analitičar

Vesna Veizović, glavna i odgovorna urednica portala Vaseljenska

Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije

Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica Srpskog nedeljnika Kompas

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Foto: Kurir


Budite uz Kurir televiziju u četvrtak, 22. oktobra, od 16.00 sati.