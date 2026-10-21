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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da je svoj život posvetio ovoj zemlji i da mu je mnogo važnije od ostanka na vlasti da sačuva svoju zemlju.

- Ja ovo pričam sa mnogo strasti, zato što sam kroz sve to prošao, sve sam to video. Ja sam naučio šta su njihovi pritisci. Te pritiske je mnogo teško izdržati. Meni su moji savetnici, Suzana Vasiljević je najmanje 3 puta ušla u moj kabinet plačući i govoreći: "Ja sam ovo gledala, ja ovo znam, gotov si, uništiće te, ubiće te, skloniće te, uradiće ti sve. Ja sam radila za BBC, ja znam kako to izgleda. Zašto ovo radiš? Prihvati to", ja sam joj rekao: "Ajde da te zamolim, prestani da plačeš, sad izađi iz kabineta, svedi se na racionalni nivo, pa se vrati da razgovaramo - ispričao je Vučić

On je potom naglasio da je on svoj život posvetio ovoj zemlji.

- Meni je mnogo važnije od ostanka na vlasti da sačuvam svoju zemlju. Nisam izgubio pedalj teritorije ove zemlje. Pedalj. Nisam isporučio ni jednog Srbina na Haškom tribunalu. Nisam uveo sankcije Ruskoj Federaciji. Otvorio sam Srbiju i prema Kini, kao što nikada niko nije učinio, i prema Indiji, ako hoćete na kraju i prema Sjedinjenim Američkim Državama, otpočinjući strateški dijalog sa SAD-om. Pri svemu tome, ostvarili smo najbolje ekonomske rezultate u istoriji. To da mi uzmete, ne možete. Kad sam bio u Nišu večeras, oni na koji god autoput da izađu, Vučić ga je napravio. Da krenu na jug, da krenu na istok, da krenu na zapad, ka Prokuplju, svaki im je autoput Vučić napravio. Jedino je Tito napravio onaj prema severu. Svaku prugu, na koju god da krenu, pravio je Vučić. Znate, to su stvari koje ne možete da oduzmete. I ne možete da mi oduzmete ovo - rekao je on.