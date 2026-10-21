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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", govoreći večeras na TV Prva, rekao je da njegovi politički protivnici finansirani od zapadnih službi u milijardama evra, kao i da im je program nametnut.

"Nije nemoguće da oni pobede. Ja ne mislim da hoće, ali nije nemoguće, naravno", kaže Vučić o izborima u nedelju i nastavlja:

"Ovde ljudi ponekad, kada žele, kada neće sebe da prihvate i da priznaju da su pod uticajem N1, Nove S, raznih insajdera, danasa, radara, svega drugog, direktno finansirani od strane zapadnih službi, i to u milijardama evra. U milijardama evra, i preko Mete i preko svega drugog finansiraju društvene mreže. U milijardama evra. Vi to mislite da je to sve privatno? Ma ne, to su botovske farme, čitave, sa po hiljade i hiljade izmišljenih telefona, gde vam likovi izgledaju kao stvarni, a nisu. Dakle, milijarde evra je uloženo u rušenje vlasti u Srbiji".

Kako navodi, postoje tri razloga.

"Svakom je dozvoljeno, i svaki čovek u ovoj zemlji koji ima razloge - dosadio sam mu, lične frustracije, ne sviđam mu se - prihvatio je tu propagandu dehumanizacije, kriminalizacije i svega drugog. Svaki čovek je dobio slobodu da učita šta god želi u njihov nepostojeći program. Jer njihov program je program stranaca koji ih drže da priznaju Kosovo, da priznaju da smo počinili genocid, i da uvedu sankcije Rusiji. To im je program. Ali nije njihov, nego im je nametnut program", kaže Vučić.

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