- Znate li kako su oni generala Lukića isporučili u Hag? Evo, sad da čujete nešto što nisam nikada pričao. Nisam smeo da govorim ranije, sad smem. Jeste čuli za to? Rekli su čoveku, došli mu u bolnicu, on je bio smešten u bolnicu, i on je bio njima odan i politički i sve, i verovao im je. Siguran sam da niko iz njegove porodice im više ne veruje ništa. I oni su njemu rekli: "Vodimo te na skener. " Izvukli ga iz bolničke postelje. Imamo sve dokumentovano, sve imate zapisano u arhivama našim. Nešto nisam smeo da govorim, sad mogu. Dakle, izvukli ga iz kreveta, i onda kad su prošli nekih 5 kilometara sa njim u automobilu, oteli ga iz bolnice - ispričao je Vučić.