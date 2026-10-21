"IZVUKLI GA IZ BOLNICE, REKLI 'VODIMO TE NA SKENER'" Vučić otkrio do sada nepoznate detalje kako su generala Lukića isporučili Hagu:Nisam smeo da govorim to pre
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić večeras je ispričao kako je general Sreten Lukić isporučen u Hag.
- Znate li kako su oni generala Lukića isporučili u Hag? Evo, sad da čujete nešto što nisam nikada pričao. Nisam smeo da govorim ranije, sad smem. Jeste čuli za to? Rekli su čoveku, došli mu u bolnicu, on je bio smešten u bolnicu, i on je bio njima odan i politički i sve, i verovao im je. Siguran sam da niko iz njegove porodice im više ne veruje ništa. I oni su njemu rekli: "Vodimo te na skener. " Izvukli ga iz bolničke postelje. Imamo sve dokumentovano, sve imate zapisano u arhivama našim. Nešto nisam smeo da govorim, sad mogu. Dakle, izvukli ga iz kreveta, i onda kad su prošli nekih 5 kilometara sa njim u automobilu, oteli ga iz bolnice - ispričao je Vučić.
- Kad su prošli 5 kilometara, primetili su da je čovek u papučama, jer je ležao u bolnici. I onda su poslali nekoga da ide da kupi cipele, pitali koji broj cipela nosiš, pa da mu kupe cipele, da ga ne bi poslali u papučama. E, to nam je bila država. A svi ti se danas nalaze na listi studentskoj. Od Šoškića do Tihomira Stanića. Od Jove Bakića koji ih je podržavao, do ne znam ni ja koga - rekao je Vučić.
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