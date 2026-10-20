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Ozloglašeni albanski i NATO lobista Ginter Felinger, koji je javno podržao Studentsku listu, sada je na društvenoj mreži Iks objavio svoj plan za rasparčavanja Srbije!

Naime, ovaj srbomrzac, poznat po tome što je tražio uklanjanje spomenika trogodišnjoj Milici Rakić, koja je poginula od NATO bombi i sramno izjavio da bi na tom mestu trebalo postaviti bistu Madlen Olbrajt, kao i prema izjavama da Beograd treba da bude bombardovan na Božić, sada je otišao korak dalje u svom ludilu i usudio se da javno predstavi planove komadanja i uništenja Srbije!

Na društvenoj mreži Iks, Felinger je objavio sledeće:

- Federalna Srbija u federalnoj Evropi! 9 snažnih regiona - 1 demokratska Srbija - 1 evropska budućnost! Moj plan nudi Srbiji novu ustavnu i geopolitičku viziju: transformaciju centralizovane Srbije u demokratsku federaciju zasnovanu na uspešnom austrijskom modelu od devet pokrajina - napisao je Felinger na Iksu!

Onda je dao svoj predlog 9 federalnih pokrajina, navodeći delove Srbije koje je zamislio da budu pokrajine i njihove "glavne gradove":

- Moj predlog za 9 federalnih pokrajina: Vojvodina-Novi Sad, Podunavlje-Beograd, Mačva i Podrinje-Šabac, Stari Vlah-Užice, Šumadija-Kragujevac, Sandžak-Novi Pazar, Timočka Krajina-Zaječar, Južno Pomoravlje-Niš i Pčinja - Vranje - piše Felinger i nastavlja:

- Zašto federalna Srbija? Pravi regionalni parlamenti i vlade, snažne opštine i lokalna demokratija, zaštita manjina i kulturnih identiteta, regionalni ekonomski razvoj, moderna evropska infrastruktura, fiskalna decentralizacija i transparentnost, kao i mir, blagostanje i politička stabilnost

A onda je besramno dao "istorijsku ponudu Srbiji" i bukvalno zahtevao da Srbija prizna nezavisno Kosovo i "time uspostavi trajni mir", da uđe u Evropsku uniju i NATO!

- Moja istorijska ponuda Srbiji: Priznajte nezavisno Kosovo i uspostavite trajni mir! Uđite u Evropsku uniju! Uđite u NATO! Uvedite evro! Pristupite OECD-u! Uđite u Šengen! Moj cilj: evropske integracije do 2029. godine! Ovo je moj predloženi politički cilj, koji podleže demokratskim reformama, pregovorima i uslovima za pristupanje svake od ovih institucija. Srbija mora imati priliku da izgradi budućnost zasnovanu na demokratiji, decentralizaciji, pomirenju i evropskoj saradnji. Federalizam nije uništenje Srbije. To je moj predlog novog demokratskog ustavnog uređenja koje poštuje regionalne identitete i jača lokalnu samoupravu - naveo je Felinger.

Potom je pozvao "srpske studente, demokratske reformatore, regionalne predstavnike i civilno društvo" da raspravljaju o ovom modelu od devet pokrajina na otvorenoj ustavnoj konvenciji!

- Različiti regioni. Jedna Srbija. Jedna zajednička evropska budućnost. Federalna Srbija u federalnoj Evropi! - poručio je albanski lobista i podržavalac Studentske liste Ginter Felinger.

Pozivi na razbijanje državnog jedinstva pod lažnim izgovorom "federalizacije", "decentralizacije" ili "veće autonomije" nisu ništa drugo do dobro poznata, opasna matrica čiji je jedini cilj - potpuno rasparčavanje, komadanje i uništenje Srbije!

Podsećamo, Felingeru je posle pružanja podrške Studentskoj listi Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", uputio poziv na duel, ali je Felinger odbio debatu uživo uz kukavičko opravdanje da "ne može da dođe u Beograd" i da bi "duel trebalo da bude održan u onlajn formi"!