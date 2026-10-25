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Mića Sovtić, dugogodišnji predsednik fubalskog kuluba Dorćol, pretučen je danas krvnički od strane blokadera na Dorćolu.

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Pretučen Mića Sovtic  Izvor: Kurir

Napad se desio u Starom Gradu, a kako saznajemo napao ga je lokalni simpatizer blokadera.

Kako možete videti na snimku, Sovtić je napadnut, a potom se sukob prelio i na kolovoz, gde su nastavili da ga tuku.

Mića Sovtić je suprug glumice Anice Dobre, i bio je jedan od najboljih prijatelja preminulog pevača Džeja Ramadanovskog, ali i vlasnik Džejeve omiljene kafane na Dorćolu.

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