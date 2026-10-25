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Na zgradi u kojoj živi Marija Krulj, devojka koja je glumila u spotovima sa Aleksandrom Vučićem, jutros su osvanule uznemirujuće poruke.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, na zgradi u kojoj Marija Krulj živi jutros je osvanuo užasan grafit. Prema objavi, njena porodica je potresena, a deca su uznemirena i ne prestaju da plaču.

Korisnik je na ovaj događaj reagovao porukom:

"Deca ne mogu da joj se smire od plakanja. Moj odgovor na vaš primitivizam i podlost je: odoh na glasanje za broj 1“, poručio je korisnik uz objavljenu fotografiju.

Kurir.rs

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