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Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković izjavio je večeras da je primećeno da su posmatrači CRTA-e tokom izbornog procesa komunicirali sa grupama dece i omladine starosti između 16 i 22 godine i apelovao na sve da po završetku glasanja izbegavaju šetnje ulicama i velike skupove.

Jerković je, na konferenciji za medije, naveo da je ovo prvi put da ta organizacija iznosi informacije za koje nema dokaze u potpunosti, ali da prave taj presedan s obzirom na veliku ozbiljnost i moguće nesagledive posledice.

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

- Primetili smo u 34 odsto slučajeva da su posmatrači CRTE konkretno komunicirali tokom izbornog procesa sa grupama dece i omladine starosti između 16 i 22 godine. Konkretno, poslednji put se to desilo u Osnovnoj školi 'Pavle Savić' u Mirijevu, na biračkom mestu 76, to se desilo pre 20 minuta - kazao je Jerković.

Dodao je da su primetili sinoć i u ranim jutarnjim časovima, okupljanja upravo dece i omladine tog uzrasta širom Beograda - na Mirijevu, Zvezdari, Vračaru, u blokovima, parkićima između zgrada.

Apelovao je na sve roditelje, bez dizanja bilo kakve panike, da obrate pažnju na svoju decu, na njihovo kretanje večeras, kako bi se izbeglo nešto što niko ne želi da se dogodi.

-Možemo na ovaj način da predupredimo neke neželjene posledice - kazao je Jerković.

Zamolio je sve građane da što pre, nakon što završe glasanje, odu svojim kućama i da jednostavno ostave policiji da eventualno radi svoj posao na najefikasniji način.