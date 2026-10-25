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IPSOS i Centar za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) objavili su projekciju raspodele mandata za Narodnu skupštinu na osnovu 78,3 odsto obrađenog uzorka, prema kojima "Studentska lista - Studenti pobeđuju" ima 140 mandata.

Kako je objavljeno na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži Iks, lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila je 103 mandata, a lista "Savez vojvođanskih Mađara - Balint Pastor" tri mandata.

Lista "Albanska koalicija - Koalicioni Shqiptar" dva, a "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP)" i "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" po jedan mandat.

Sve ostale liste nisu osvojile ni jedan mandat.

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