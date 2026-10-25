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Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da SPS nije zadovoljan izbornim rezultatom, navodeći da je lista te stranke, zajedno sa koalicionim partnerima, u „referendumskoj atmosferi“ pokušala da zauzme poseban politički prostor, ali da u tome nije uspela.

Dačić je zahvalio partijskim aktivistima, članovima, simpatizerima, koalicionim partnerima i biračima koji su podržali SPS, ističući da je za listu glasalo više od 100.000 ljudi.

„Naravno da nismo zadovoljni ovim rezultatima. Ovo je jedna izgubljena bitka. Čestitamo onima koji su pobedili na izborima i onima koji su osvojili više od nas, i Studentskoj listi i listi Aleksandra Vučića“, rekao je Dačić.

On je naveo da se SPS suočio sa situacijom u kojoj su se birači uglavnom opredeljivali između dve najveće liste, zbog čega, kako je ocenio, nije bilo mnogo prostora za treću političku opciju.

„Mi već mesecima i godinama slušamo o tome kako gubimo svoj identitet i kako ne postojimo, ali više od 100.000 ljudi je glasalo za našu listu u ovim uslovima“, rekao je Dačić.

Poručio je da će SPS nastaviti političku borbu i da neće odustati od svojih stavova, posebno kada je reč o nacionalnim i državnim interesima Srbije.

„Ovo nije prva bitka koju smo izgubili, ali mi nikada nismo izgubili borbu u celini. Mi nastavljamo našu borbu“, istakao je Dačić.

Najavio je da bi partijski kongres trebalo da bude održan u februaru, kada će biti analizirani izborni rezultati, razmotreno šta je moglo da bude urađeno bolje i da li je bilo grešaka u političkim potezima stranke.

Dačić je rekao da je u prethodnom periodu uložio maksimalne napore u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, ali je dodao da je i njegovo višemesečno odsustvo iz političkih aktivnosti uticalo na stanje u stranci.

Govoreći o mogućim kadrovskim promenama, naveo je da neće sam pokretati ta pitanja kako ne bi naneo štetu SPS-u, već da stranka najpre treba da sagleda gde je ostvarila dobre rezultate, a gde nije i zbog čega.

„Bez obzira na loš izborni rezultat, hoću da kažem: glavu gore, idemo dalje, idemo u nove pobede“, poručio je Dačić, dodajući da Srbiju očekuju novi izbori, uključujući predsedničke, kao i novi parlamentarni izbori koje su, kako je rekao, najavili i drugi politički akteri.

On je ponovio da je najavio reformu SPS-a i izrazio uverenje da bi trenutna kriza mogla da bude podsticaj za bolje rezultate u narednom periodu.

„Siguran sam da će ovo biti podstrek za naše dobre izborne rezultate u narednom periodu“, rekao je Dačić.

Na kraju obraćanja, Dačić je najavio da će kao ministar nastaviti da obavlja svoju funkciju do kraja mandata.