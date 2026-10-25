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CESID je objavio preliminarne rezultate:

Studentska lista - studenti pobeđuju 52,1 odsto

Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija 39,3

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Foto: Printscreen

 Gledano kroz mandate, to je 138 za Studentsku listu, a 104 za Ujedinjenu Srbiju.

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Foto: Printscreen

 Podsetimo, Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", obratio se ŠTO MOŽETE ČITATI OVDE.

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