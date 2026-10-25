Politika
CESID OBJAVIO PRELIMINARNE REZULTATE IZBORA! Studentska lista 52,1 odsto, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija 39,3"...
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CESID je objavio preliminarne rezultate:
Studentska lista - studenti pobeđuju 52,1 odsto
Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija 39,3
Foto: Printscreen
Gledano kroz mandate, to je 138 za Studentsku listu, a 104 za Ujedinjenu Srbiju.
Foto: Printscreen
Podsetimo, Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", obratio se ŠTO MOŽETE ČITATI OVDE.
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