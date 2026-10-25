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Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije kako bi saopštio glasove parlamentarnih izbora na kojima su rađani imali priliku da se opredele za jednu od 18 izbornih lista, na kojima je predloženo ukupno 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

- Nemamo mi konačne rezultate. Nemamo konačne rezultate. Mnogi će da budu iznenađeni, a vi ćete da shvatite koliko su neki lagali i šta su sve izmišljali. Želim da vas obavestim da, na osnovu uzorka stratifikovanog, dakle, jasno je da smo mi ove izbore izgubili. Pobedila je studentsko-blokaderska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105. Niko drugi nije ušao u skupštinu. Eventualno, da, ušli su Vojvođanski Mađari sa 3 mandata, i sa jednim mandatom Albanci, i mislim SDA, nemojte me držati za reč. Dakle, mi imamo negde oko 1. 720. 000, govorim vam na osnovu uzorka, potpuno je nevažno. Oni imaju oko 2. 200. 000.

- Neki mogu li, od nas će otići neki ljudi, ali naša struktura je veoma čvrsta. Mi smo veoma jedinstveni, mi smo veoma snažni. Na opoziciju smo naučili: većina nas je više vremena provela u opoziciji nego na vlasti. A za to da nećemo da priznamo, pa ću ja da objavim drugačije rezultate? Kao što vidite, da se ne biste nervirali, da ne biste čekali, ja vam unapred kažem: i to je tako. Rušila nas je, hoću da ljudi znaju, ovo je bila verifikacija revolucije koju su sproveli uz podršku direktno različitih evropskih zemalja i duboke američke države, ona koja je protiv predsednika Trampa. Zahvalan sam. Pobedili smo svuda gde Srbi žive, dakle u regionu, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, svuda. Pobedili smo na Kosovu i Metohiji, kod Srba. I ja znam da je mnogim ljudima večeras teško, znam koliko se neki raduju. Ja im želim uspeh, samo što ću vam reći i, kao što vidite, za razliku od njih koji nisu u 14 godina uspeli ni jedanput da čestitaju, ja im čestitam iako su oni samo izvođači radova, izvođači prljavih radova koje je neko drugi osmislio da bi srušio jednu suverenu zemlju.

- Na neki trenutak ste uspeli. Dokle? Videćemo. Nagledao sam se i ovoga i 2000. godine. Ono što brine, odmah da vam kažem: da vas nisam lagao ni u kampanji, neće proći, neće proći. Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji. Uradiće sve ono što nisu hteli da vam kažu, sve ono što su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobedila. Nataša Kandić je uz ogromnu spoljnu podršku uspela da pobedi. Sve najbolje im želim, a mi ćemo da se borimo. I nigde niko od njih neće da beži, i niko ga neće nikada da jaše. I zaštitićemo svakog čoveka od njihovog jahanja, maltretiranja i od svega drugog. Što se tiče najprljavijeg ološa, sa N1 i Nove S i ostalih, svaku reč koju su izgovorili su slagali. I samo su radili, i samo su radili taj prljavi posao za nekog drugog, misleći da će ne znam šta da naprave. Evo sad čekam da me gone za zvučni top. Nemojte za nešto sitno. Dajte za zvučni top.

- Ološ i jedan pokvareni. E, dakle, i kao što vidite, moj jezik se tek sad razvezao, i tek će. To je ono što mi u stvari sanjamo. Mi nećemo, mi nećemo da se igramo sa tužbama, žalbama, prigovorima Upravnom sudu. Neka ovo računaju za priznate rezultate izbora. I danas su radili svašta, svakojake, one petparačke trikove: "Jao, idem, puštam pesmu koju hoću ispred svakog biračkog mesta, idem ovamo pa kukam, ne znam ni ja šta sve. " Nemoj, Majo, da si tužna, nije ti ovo prvi put. Ti si još vlast tamo, pusti. I hoću da se zahvalim svim divnim ljudima, da se zahvalim za 1. 700. 000 hrabrih ljudi koji su se borili za slobodu, koji su čuvali slobodu. A moja je dužnost bila, moja je dužnost bila, kao doskorašnjeg predsednika, da se i večeras ponašam odgovorno, jer neću nemire, neću sukobe, neću ništa slično.

- Na ulicama, mi to nikada nismo hteli, za razliku od njih. Uništili su 2 godine života ovoj zemlji. Uspeće da unište. Sledeće godine će biti pristojna godina, zato što smo to mi obezbedili i uradili. A obratite pažnju za neku sledeću godinu kako će to da izgleda i kako će to da bude. U svakom slučaju, hoću ljudima da kažem, koji su bili uz nas sve ove godine, da ih mnogo volim, beskrajno cenim. Znamo mi da ćemo biti meta progona, i niko ih se ne plaši. I niko ih se ne plaši. Hoću da se zahvalim. Hoću da zamolim predsednika Dodika, oni će morati sa novim rukovodstvom, sa novom vladom, da sarađuju. To je za nas potpuno normalno. Ali ćete videti i promene u odnosu i prema Republici Srpskoj, i promene u odnosu prema Sarajevu, zato što su i to lagali. Sve su vas lagali. Sve su vas lagali, tako da. .. Ja to dobro znam, ali pobedićemo mi ovo zlo brže nego što oni to misle. Šta god radili, kako god radili. I odmah da vam kažem još nešto. A posebno čekam... A posebno čekam taj ološ da me goni za izmišljeni zvučni top.|

- Za najgnusniju laž koju su smislili i izmislili za sve ovo vreme i za sve ove godine. Još jednom, hvala svima. Milane, ti ionako nisi na vlasti, tebe svi na vlasti progone, tebi to... tebi to nije baš neki, neki veliki problem. Tako da oni čim zakažu skupštinu, mi da im pravimo probleme, da odlažemo, da blokiramo, da nećemo da verifikujemo mandate, ništa od toga nećemo. Mogu da naprave skupštinu za 10, 15 dana, i za 10, 15 dana mogu da uđu u vladu, da formiraju vladu kakvu hoće. Siguran sam da će to da bude jedna ekspertska vlada, od zla oca, i još gore, majke, kao što je bila i do sada. Mi nismo hteli ni da govorimo određene stvari. Videćete, njima su u vrhu liste ljudi koji su provodili vreme, nisam smeo da govorim, nisam hteo da govorim, provodili vreme i u ludnici, i to godine provodili u ludnici, verovali ili ne. Samo što to, kad nekome kažete, vi vodite negativnu kampanju i tako dalje. Ali sad će ljudi da vide sve, sve najbolje. Želim svojoj zemlji, ja Srbiju volim, nikada iz Srbije neću, sa slobode i zatvora, sa svakog mesta, pobediću ih mnogo brže nego što mi.

- Toliko o tome, toliko o tome da Vučić neće da prizna izbore. Ako nemate, daj ruzmarin ovamo. Okupator bio jači. Ali vidim da ste ovde ušli sa aplauzima. Imali smo prilike da čujemo aplauze ispred, ispred ove sale. Nije mi drago zbog zemlje. Znam ih. Znam ih k'o zlu paru. Znam ih bolje nego bilo ko. I to što se vesele još mesec dana, pa misle da će tako da bude, ili ne znam šta.

- Ja Srbiju volim, nikad iz Srbije neću.