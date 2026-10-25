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Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković izjavio je večeras da sve informacije koje je ta oragnizacija dobijala u toku dana ukazuju na to da su incidenti tokom izbora bili pripremani vrlo temeljno i detaljno.

Jerković je na konferenciji za medije, na pitanje ko je odgovoran i ko stoji iza incidenata u Lazarevcu gde je napadnuta policija i gađana bakljama, dok su kontejnere gurali na njih, kazao da su u pozadini svih tih događaja strana sredstva, a da su izvođači bili delom strani, a delom domaći.

- Sve informacije koje smo dobijali tokom današnjeg dana upućivale su da je ovo sve bilo apsolutno pripremano, vrlo temeljno, vrlo detaljno, da su u pozadini svih ovih događaja strana sredstva, nešto domaći, nešto strani izvođači - kazao je Jerković.

Navodeći da još ne znamo ko je pobedio na današnjim izborima, Jerković je rekao da se sa sigurnošču može reći da su najveći gubitnici međunarodne posmtračke misije koje nisu primetile ono što se tokom celog dana dešavalo po Srbiji, a tiče se pritisaka na sve one koji nisu hteli da glasaju za "Studentsku listu".

- Nisu primetili nasilje, šikaniranje, koje je sprovođeno sistematski i vrlo, vrlo organizovano po celoj Srbiji. Da li mi možemo pod ovakvim uslovima da govorimo o nekakvim demokratskim i fer uslovima, ostaje da prosudite sami. Ono što je najbitnije u ovom trenutku, to je da se uputi poziv snagama bezbednosti i da im se da podrška, s obzirom na sve što se može videti da već počinje da se dešava na ulicama Srbije - kazao je Jerković i dodao:

- Snage bezbednosti moraju da pokušaju da preduzmu sve da zaštite, u prvom redu, omladinu, maloletnike, koji su zapravo u dobroj meri organizovani od strane upravo nevladinih organizacija i pojedinih posmatračkih misija - smatra Jerković.

Istakao je da je prioritet da se sačuvaju ljudski životi i zdravlje svakog građanina Srbije. Zamolio je roditelje da obrate pažnju i na kretanje dece i na ono šta nose po džepovima kad izlaze iz kuće.

- Imamo dojavu o tome da se dele i neka sredstva koja se koriste za masovne tuče: biber sprejevi, noževi, bokseri, dakle sve ono što je nedozvoljeno. Pustite, ljudi, sada i politiku i sve, najvažnije je da unesemo nekakav red i mir u porodice - rekao je Jerković.