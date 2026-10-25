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Predsednik biračkog odbora na biračkom mestu broj 15 u Leskovcu Pavle Stojković izjavio je da je na tom biračkom mestu u prostorijama Mesne zajednice "Centar" danas došlo do incidenta koji su napravili dvojica članova biračkog odbora, prilikom kojeg je jedan od njih oborio glasačku kutiju.

Stojković je rekao da je do incidenta došlo oko 15 časova i da je policija privela ta dva člana.

"Mi smo kompletno svi izašli iz prostorije, pozvali SUP, komisiju, došao je SUP, evidentirao je i priveo ih. Mi smo posle toga, po završetku istrage, obavestili Gradsku izbornu komisiju da smo saglasni da se nastavi glasanje", rekao je Stojković.

Nakon što je policija na licu mesta izvršila uviđaj, održana je sednica Gradske izborne komisije, na kojoj je usvojen zahtev Biračkog odbora broj 15 da se glasanje nastavi, sa molbom da bude dostavljena nova glasačka kutija, jer je prethodna oštećena.

Odlučeno je da će glasanje će biti produženo za onoliko vremena koliko je bilo prekinuto.

00:22 Donošenje nove glasačke kutije na biračko mesto u Leskovcu Izvor: Tanjug

Sekretar GIK-a Zoran Vukašinović rekao je da su zbog tog incidenta bili u obavezi da urade konsultaciju sa Republičkom izbornom komisijom.

Kako je ranije saopšteno, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu određeno je zadržavanje do 48 sati osumnjičenima F. V. (28) i Lj. T. (59), članovima biračkog odbora, zbog sumnje da su se potukli na biračkom mestu i oštetili glasačku kutiju.

Kako je preno Blic, predstavnik biračkog odbora ispred Studentske liste udario je predstavnika liste "Rasim Ljajić - ljudski".

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