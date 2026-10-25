"Obaveštavam javnost da su biračka mesta zatvorena u 20.00, osim pojedinih biračkih mesta gde je nastavljeno glasanje ukoliko je došlo do prekida glasanja dužeg od 1 sata, kao i na onim biračkim mestima gde su se u trenutku zatvaranja birači našli neposredno ispred biračkog mesta i kojima će biti svakako omogućeno glasanje. Ovom prilikom bih želeo da vas obavestim o daljoj proceduri nakon zatvaranja biračkih mesta i o utvrđivanju rezultata ovih parlamentarnih izbora. Kada je reč o prvim rezultatima izbora, želim posebno da istaknem da je zakonom propisano da rezultate glasanja utvrđuju birački odbori na svim biračkim mestima, i to za svaku izbornu listu" - rekao je Dimitrijević na početku.

"Na biračkom mestu, članovi biračkog odbora predaju izborne liste lokalnoj izbornoj komisiji i vrši se skeniranje ovih zapisnika i njihova statistička obrada. Nakon toga se odmah objavljuju na veb prezentaciji Republičke izborne komisije, počev od podataka sa prvog obrađenog biračkog mesta pa sve do objavljivanja ukupnih rezultata izbora. Inače, očekujemo unos prvog zapisnika negde oko 21:15, to je otprilike neka procena. To znači da se neće čekati da budu obrađena sva biračka mesta, već će rezultati biti dostupni sukcesivno kako podaci budu pristizali, unošeni u sistem i prolazili propisanu statističku obradu i logičko-računsku kontrolu. I ovo su zvanični preliminarni rezultati za koje je potrebno određeno vreme, iz prostog razloga što je neophodno, dakle vreme, da se na biračkom mestu prebroje, utvrde rezultati i kasnije unesu u sedište lokalnih izbornih komisija. Podnosioci izbornih lista će, na osnovu svojih stratum, naravno, dakle imajući u vidu da na biračkim mestima imaju svoje predstavnike koji će putem mobilne komunikacije javljati rezultate i pre nego što se zvanično obrade, imati nezvanične stratum rezultate znatno ranije", pojasnio je on.