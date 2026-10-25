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Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut izjavio je danas nakon glasanja na Voždovcu da je najvažnije da se obezbede mir i stabilnost u Srbiji u narednim danima.

- Danas su izbori u Srbiji, ali Srbija treba da živi i posle izbora. Nastavićemo i dalje da držimo zajedno Srbiju i da budemo svi zajedno okupljeni u jednoj jedinstvenoj zemlji - rekao je Macut novinarima.

Istakao je da istakao dan treba da protekne mirno, dostojanstveno i u demokratskoj atmosferi.

- Građani imaju pravo da izraze svoju volju, uprkos razlikama u političkim stavovima. Ubeđen sam da ćemo današnji dan i dane koji slede provesti i obezbediti da budu u miru, stabilnosti i da svi zajedno nastavimo dalje - poručio je Macut.

On je na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima oko 8.45 časova glasao sa porodicom na biračkom mestu 93 u Osnovnoj školi "Karađorđe".