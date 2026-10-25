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U izbornom štabu Socijalističke partije Srbije prilično je mirno, jer se još broje glasovi, javlja ekipa Kurira koja se nalazi u stranačkim prostorijama na Studentskom trgu.

Novinarske ekipe pored srdačne dobrodošlice sačekalo je i obilato posluženje.

Izborni štab SPS Foto: Marko Kranjc

Od funkcionera SPS-a u štabu je viđen istoričar Predrag Marković, inače predsednik Glavnog odbora partije, kao i advokat Toma Fila, član Predsedništva SPS-a.  

Predrag Marković istoričar stigao u štab SPS.jpeg
Foto: Kurir

Brojne novinarske ekipe su postavile svoju opremu i iščekuju da se neko od funkcionera obrati javnosti.

Toma Fila
Foto: Marko Kranjc

Kako saznajemo, dolazak funkcionera SPS-a u izborni štab očekuje se posle 20 časova, a obraćanja verovatno neće biti dok se ne uradi prvi presek brojanja glasova.  

Sve najvažnije informacije o današnjim izborima, toku glasanja, izlaznosti i dešavanjima na biračkim mestima pratite u našem blogu uživo, gde donosimo najnovije informacije tokom celog izbornog dana.

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