KURIR U ŠTABU SOCIJALISTA: Novinari spremni, posluženje izneto, čeka se obraćanje funkcionera SPS-a (FOTO)
U izbornom štabu Socijalističke partije Srbije prilično je mirno, jer se još broje glasovi, javlja ekipa Kurira koja se nalazi u stranačkim prostorijama na Studentskom trgu.
Novinarske ekipe pored srdačne dobrodošlice sačekalo je i obilato posluženje.
Od funkcionera SPS-a u štabu je viđen istoričar Predrag Marković, inače predsednik Glavnog odbora partije, kao i advokat Toma Fila, član Predsedništva SPS-a.
Brojne novinarske ekipe su postavile svoju opremu i iščekuju da se neko od funkcionera obrati javnosti.
Kako saznajemo, dolazak funkcionera SPS-a u izborni štab očekuje se posle 20 časova, a obraćanja verovatno neće biti dok se ne uradi prvi presek brojanja glasova.
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