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Kroz 12 sati živog programa, gledaoci će iz minuta u minut pratiti tok izbornog dana uz redovna uključenja reporterskih ekipa sa biračkih mesta širom zemlje, analize više od 40 sagovornika u studiju i tri voditeljska tima koja će voditi gledaoce sve do ponoći.

Program otvara voditeljka Kruna Una Mitrović, koja u prvom satu stavlja fokus na izbornu proceduru i postizbornu matematiku - od načina na koji se prebrojavaju glasovi i primene izbornog cenzusa od 3 odsto, do raspodele mandata po Dontovom sistemu i pravila za formiranje skupštinske većine od najmanje 126 poslanika.

Prvi sagovornici u studiju koji demistifikuju pravne i političke aspekte izbora, rokove za objavljivanje zvaničnih rezultata i proceduru formiranja nove Vlade jesu bivša ministarka prof. dr Zorana Mihajlović, advokat Branko Pavlović i ekonomski analitičar Nenad Bumbić.

Izborni dan već na samom početku obeležio je ozbiljan incident u našoj prestonici, kada su, kako se saznaje neidentifikovana lica nasred ulice fizički napala osamdesetogodišnju Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića.

Cilj je veštačko širenje nervoze

Očekujemo da će se i na našem sajtu uskoro pojaviti i opširnija vest, kao i neka vrsta obrazloženja zašto je do ovoga došlo, kao i ko su počinioci ovakvog dela.Gospodine Bumbiću, desila se još jedna nezakonitost.Naime, član biračkog odbora koji je prekršio zakon na glasačkom mestu, dok je Siniša Mali ubacivao listić u glasačku kutiju, on mu je iza leđa agitovao za svoju opciju.Kako sa pravne strane komentarišete ovakva dešavanja i koji su to mehanizmi glasača, dakle svakog građanina koji se od ovakve situacije može zaštititi?

- Ukoliko se desi da birač dođe sa stranačkim obeležjima, prva i osnovna mera jeste da se takva osoba odmah udalji sa glasačkog mesta. Korektno rešenje u toj situaciji je da joj se jasno predoči zakon - na udaljenosti manjoj od 50 metara od birališta strogo je zabranjena bilo kakva promocija izbornih lista. Ako birač ukloni ta obeležja i uskladi se sa pravilima, treba mu omogućiti da ostvari svoje biračko pravo, kako ne bismo ušli u povredu njegovog osnovnog prava glasa. Naravno, zakon i procedure se moraju bespogovorno poštovati, ali isto tako treba biti svestan realnosti: to što će pojedinac istaći stranačku naklonost na samom biralištu niti može da pokoleba većinu građana, niti suštinski može da promeni konačan izborni rezultat - istakao je Bumbić.

napravi mi vest od ovog teksta ali tako da se ne vidi da je koriscen chat gpt vec kao da je covek sam pisao vest bez pomoci vestacke inteligencije i u stilu obrnute piramide, i sada cu ti dati odreddjene instrukcij:

1. dakle daces mi podnaslov kroz tekst

2. ne preskaci nijednu izjvau, to je tamo gde ima crtica

3. ipred svake izjave mora postojati uvod koji ce biti uvertira u izjavu

4. napravi mi malo lepsi uvod u vest, jer je obaj previse skolski