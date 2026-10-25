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Direktor Kancelarije za KiM i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Petar Petković izjavio je nakon glasanja da na vanrednim parlamentarnim izborima, da je današnji dan veoma značajan za budućnost Srbije i pozvao građane da pokažu odgovornost i doprinesu očuvanju države.

"Zemlja nam je zaista napadnuta i mnogo je važno da danas svi građani Srbije pokažu punu odgovornost kako bi odbranili našu državu Srbiju", rekao je Petković novinarima.

On je naveo da su građani tokom prethodne dve godine bili svedoci terora, podela, blokada i mržnje, naglašavajući da je danas trenutak da se tome stavi tačka.

"Danas je dan i trenutak da stavimo tačku na sve to, da pobedi lista broj jedan Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i da više nema podela, da nastavimo sa ekonomskim osnaživanjem zemlje, da sačuvamo Kosovo i Metohiju u sastavu države Srbije, da sačuvamo našu Vojvodinu, da podižemo i dalje našu zemlju, da jednostavno podignemo i standard građana Srbije i da učinimo sve što je potrebno u narednim godinama i narednom mandatu kako bi građani Srbije živeli još bolje i još kvalitetnije", rekao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Petar Petković glasao je danas oko 10 časova u Beogradu na biračkom mestu 33 u Dizajnerskoj školi u ulici Krupanjska 3.

Petković je na glasanje došao sam.