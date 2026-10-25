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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas, nakon što je sa porodicom glasao na parlamentarnim izborima u Novom Sadu, da očekuje veliku izlaznost građana i da mu je najvažnije da izborni dan protekne mirno, dostojanstveno i u demokratskoj atmosferi.

Vučević je glasao na biračkom mestu broj 188, u Mesnoj zajednici „Narodni heroji“, u Ulici Branimira Ćosića, gde je sa građanima čekao u redu gotovo dva sata.

„Jedna jedina želja mi je u fokusu, a to je da sve protekne mirno, da sve protekne dostojanstveno, da svako ko želi ima pravo da iskaže svoju biračku volju, da glasa kako oseća, misli i kako je odlučio“, rekao je Vučević novinarima.

On je izrazio uverenje da će velika izlaznost dati legitimitet novoj skupštinskoj većini i novoj Vladi, kao i da će Srbija nastaviti snažno da se razvija.

„Verujem da ćemo imati novu demokratsku vlast na čelu sa listom 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' i da će upravo velika izlaznost dati legitimitet i novoj skupštinskoj većini i novoj Vladi, kao i da ćemo na osnovu toga nastaviti snažnu borbu za dalji razvoj Srbije“, istakao je Vučević.

On je pozvao sve građane da iskoriste svoje pravo, a učesnike izbornog procesa da doprinesu tome da glasanje protekne u fer i demokratskoj atmosferi.

„Evo, ja sam ovde gotovo dva sata sa porodicom i komšijama, svi stoje u redu, mirno je, normalno se svi ponašaju bez obzira na svoje političko opredeljenje. Mislim da tako treba da bude svuda. To mi je najvažnije“, naveo je Vučević.

Dodao je da veruje da će većina građana Srbije pružiti podršku listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ i istakao da se raduje novim izazovima.