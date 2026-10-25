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Predsednica Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Ana Brnabić izjavila je danas nakon glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima, da očekuje miran izborni dan i da svi prihvate izborne rezultate, bez obzira na to ko će da pobedi.

"Pozdravljam veliku izlaznost. Što veća izlaznost, to je veći legitimitet i to su neupitni rezultati koji će večeras biti saopšteni", rekla je ona novinarima nakon glasanja, koja je kako je naglasila za nju najsvetlija i najlepša građanska dužnost.

Brnabić je zahvalila svima koji su danas strpljivo čekali u redovima kako bi ostvarili svoje biračko pravo na ovim demokratskim izborima i da kažu svoje mišljenje o tome kuda Srbija dalje treba da ide i kako treba u budućnosti da izgleda.

Brnabić koja je i kandidat za narodnog poslanika izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" kazala je da očekuje da oni koji izgube čestitaju pobednicima, a da oni koji osvoje podršku građana rezultat shvate odgovorno.

Ona je navela i da je uočeno kršenja zakona na velikom broju biračkih mesta, ukazujući da je na njenom glasačkom mestu bilo pokazivanja brojeva izbornih lista za koje su pojedini građani glasali ili bi trebalo da glasaju.

1/8 Vidi galeriju Ana Brnabić na glasanju Foto: Damir Dervišagić

Takvi postupci, kako je dodala su brutalno kršenje zakona i izborne tišine, a dolaze isključivo od jedne izborne liste, čije ime nije želela da navede.

Brnabić je pozvala građane da poštuju zakone Srbije i birače koji podržavaju drugačije političke opcije, kao i da ne odgovaraju na provokacije.

"Svako treba da poštuje Ustav i zakone svoje zemlje. Žao mi je još jednom što neki to ne rade. Nisu ni do sada poštovali ni Ustav ni zakone, očigledno su izabrali da to ne rade ni na današnji dan, ali to pokazuje nepoštovanje prema ovoj zemlji i nepoštovanje prema njihovim sugrađanima", rekla je Brnabić.

Naglasila je da svima treba miran izborni dan i da vidimo kakvi su rezultati.

Na pitanje novinara da prokomentariše upadu u kol-centar Srpske napredne stranke (SNS), kazala je da takvi događaji nisu neuobičajeni i da su se slične situacije dešavale i tokom prethodnih izbora.

1/6 Vidi galeriju Ana Brnabić glasala Foto: Damir Dervišagić

Prema njenim rečima, takvim postupcima se pokušava sprečiti SNS da u skladu sa zakonom, ne ugrožavajući ničije tuđe pravo da glasaju, mobiliše svoje birače da glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Brnabić je ponovila da SNS neće nasedati na provokacije i da očekuje da izborni dan protekne mirno, kao i da svi prihvate rezultate glasanja.

Predsednica Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike, a i kandidat za narodnog poslanika izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić glasala je danas oko 10.30 časova u Beogradu na biračkom mestu 34 u Dizajnerskoj školi u ulici Krupanjska 3. Ona je na glasanje došla sama.