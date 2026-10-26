Politika
BLOKADERI PROVOCIRALI ANU BRNABIĆ, ONA IM OČITALA LEKCIJU! Dobacivali joj sramne uvrede, ona izašla iz kola i postavila ih na mesto - pogledajte snimak (VIDEO)
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Blokaderi su večeras sramnim rečima provocirali Anu Brnabić dok je prolazila kolima!
Naime, oni su joj dobaciali da je p***a i kukavica.
Brnabić im nije ostala dužna, pa se vratila i izašla da se suoči sa njima.
- Nemojte da vređate i pretire ljudima - rekla im je ona, na šta su blokaderi počeli da se pravdaju da su uvrede uputili svima u globalu, a ne njoj.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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