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Pristalice Studentske liste večeras su polomili ogradu oko Pionirskog parka, ušli unutra i demontirali šatore.

Na snimcima se vidi da je jedan šator zapaljen.

Foto: Kurir

Mediji prenose da oni iz Pioniskog parka iznose stolice i druge predmete, kao i da skidaju banere i plakate liste "Ujedinjena Srbija".

Foto: Kurir

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je ta lista izgubila na vanrednim parlamentarnim izborima i da je pobedila Studentska lista.

Foto: Kurir

Prema projekcijama IPSOS-a i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid), na osnovu 75 odsto obrađenog uzorka, na parlamentarnim izborima "Studentska lista" osvojila je 52,4 odsto glasova, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 39,2 odsto glasova.