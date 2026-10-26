Politika
BLOKADERI PRAVE HAOS Pristalice Studentske liste upale u Pionirski park, polomili ogradu, zapalili šator
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Pristalice Studentske liste večeras su polomili ogradu oko Pionirskog parka, ušli unutra i demontirali šatore.
Na snimcima se vidi da je jedan šator zapaljen.
Foto: Kurir
Mediji prenose da oni iz Pioniskog parka iznose stolice i druge predmete, kao i da skidaju banere i plakate liste "Ujedinjena Srbija".
Foto: Kurir
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je ta lista izgubila na vanrednim parlamentarnim izborima i da je pobedila Studentska lista.
Foto: Kurir
Prema projekcijama IPSOS-a i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid), na osnovu 75 odsto obrađenog uzorka, na parlamentarnim izborima "Studentska lista" osvojila je 52,4 odsto glasova, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 39,2 odsto glasova.
Kurir.rs/Tanjug
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