PRVA REAKCIJA RUSIJE POSLE IZBORA U SRBIJI! Oglasio se Kremlj: Cenimo Vučićev doprinos - Nameravamo da podstičemo razvoj odnosa, ali za tango je potrebno dvoje
Moskva se nada da će nove vlasti Srbije nastojati da uspostave konstruktivne odnose sa Rusijom, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Saradnja sa Rusijom je u interesu Srbije i korisna za Republiku - rekao je on.
Peskov je naglasio da Moskva namerava da nastavi da čini sve što je u njenoj moći kako bi se podstakao razvoj odnosa dve države.
- Što se nas tiče, nameravamo da nastavimo da činimo sve što je moguće kako bismo podstakli razvoj naših odnosa sa Beogradom - ali, kao što znate, za tango je potrebno dvoje - rekao je Peskov novinarima.
Kako je dodao, Kremlj ceni doprinos bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića razvoju odnosa dve zemlje.
- Konstatovali smo rezultate izbora u Srbiji. Veoma cenimo doprinos Vučića razviju naših bilateralnih odnosa - rekao je Peskov.
Portparol Kremlja je rekao da se Moskva nada da će Vučić i u opoziciji nastaviti da doprinosi bilateralnim odnosima.