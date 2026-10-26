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Moskva se nada da će nove vlasti Srbije nastojati da uspostave konstruktivne odnose sa Rusijom, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

- Saradnja sa Rusijom je u interesu Srbije i korisna za Republiku - rekao je on.

Peskov je naglasio da Moskva namerava da nastavi da čini sve što je u njenoj moći kako bi se podstakao razvoj odnosa dve države.

- Što se nas tiče, nameravamo da nastavimo da činimo sve što je moguće kako bismo podstakli razvoj naših odnosa sa Beogradom - ali, kao što znate, za tango je potrebno dvoje - rekao je Peskov novinarima.

Kako je dodao, Kremlj ceni doprinos bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića razvoju odnosa dve zemlje.

- Konstatovali smo rezultate izbora u Srbiji. Veoma cenimo doprinos Vučića razviju naših bilateralnih odnosa - rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je rekao da se Moskva nada da će Vučić i u opoziciji nastaviti da doprinosi bilateralnim odnosima.

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