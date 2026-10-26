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Izborni dan u Srbiji obeležili su prvi preliminarni rezultati, reakcije političkih aktera i pitanja o demokratskim kapacitetima društva. O tome šta je obeležilo izborni proces, koliko su učesnici pokazali demokratsku zrelost i kakve promene bi rezultati mogli da donesu na političkoj sceni, govorilo se u nastavku analize, nakon prvog obraćanja Aleksandra Vučića.

Gosti koji su analizirali ovu temu za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" bili su glumac, Branislav Lečić i prof. dr Zoran Dragišić, Fakultet za bezbednost Univerziteta u Beogradu.

- Pre svega, zaista čestitam pobedu Studentskoj listi, zato što je ovo demokratska država koja pokušava da prati sve principe i zakone demokratije. Desilo se ono što je oduvek savetovano i zbog čega sam i javno nastupao, a to je da ne bude nikakvog rata i sukoba unutar srpskog naroda i srpske države, između ljudi koji različito misle. Prema tome, oni su izašli na izbore i pobedili, a lično mislim da je tu pobedila mladost. Kada to kažem, mislim na mladost koja je dobila pravo glasa i masovno izašla na izbore, očigledno dobro organizovana. Mislim da je upravo to bio presudni broj koji im je doneo pobedu - kaže Lečić.

Foto: Kurir Televizija

"Sloboda Srbije je da se ne priklanja nikome"

Govorio je o značaju demokratskog izbora i tome kako bi Srbija trebalo da sačuva svoju samostalnost i identitet.

- A šta je u tome lepo i demokratski? To što je reč o demokratskom činu: dođeš, staneš iza paravana, zapišeš i zaokružiš ono što lično misliš i osećaš. Kada se rezultati saberu, možeš da proglasiš pobedu i kažeš da si dobio neku svoju slobodu. Sada se postavlja pitanje šta je sloboda i ko je kako razume. Ja lično mislim da je sloboda da Srbija ostane negde između, da se ne priklanja nikome, da bude suverena zemlja koja neguje svoju tradiciju, kulturu i istoriju. Pobeda Studentske liste, po mom mišljenju, otvara novi prostor za političko sagledavanje i prisustvo svih građana, i onih koji su glasali za njih i onih koji nisu - rekao je.

Dragišić je komentarisao izbornu pobedu studentske liste, dovodeći u pitanje koliko birači poznaju one za koje su glasali, a osvrnuo se i na reakcije nakon izbora.

- Pa evo, ja se apsolutno slažem sa gospodinom Lečićem da prvo treba da vidimo ko je pobedio. Dakle, mi znamo da je pobedila nekakva studentska lista. Mi Srbi smo zaista jedan originalan narod. Ne znam da li se ikada u istoriji desilo da neko tako masovno glasa, a da ne zna za koga. U narednim danima ćemo videti ko je pobedio na ovim izborima. Razgovarao sam sa svojim prijateljima, od kojih su neki na listi, a neki su se vrlo gorljivo zalagali za ovu takozvanu studentsku listu. Juče su slavili pobedu. Naravno, čestitam svima koji slave. Kao što kaže izreka - glas naroda, glas Boga. Dakle, Srbi i građani Srbije imaju pravo. Druga stvar, pre svega, čestitam Aleksandru Vučiću na tome što su svi pričali o tome kako će pasti krv, kako Vučić neće priznati poraz ako do njega dođe - kaže Dragišić.

Foto: Kurir Televizija

- Pobeći će - evo, svi smo se razbežali! Kao što vidimo, Vučić je juče izašao i, pre Republičke izborne komisije, rekao da je izgubio izbore i čestitao pobednicima. Sada ostaje samo da vidimo ko su pobednici. To ćemo tek utvrditi. Uskoro će biti konstituisana skupština. Nema tu mnogo prigovora i mislim da će to ići vrlo brzo. Kada skupština bude konstituisana, videćemo ko je zaista pobedio na ovim izborima, i to sa nestrpljenjem očekujem. Videćemo ko će biti predsednik, ko će biti kandidat za predsednika vlade i ko će biti u toj vladi. To još uvek ne znamo, jer ljudi koji su bili na toj listi i koji će ući u skupštinu kao narodni poslanici očigledno nisu deo te priče koja je dobila izbore. Tako da ćemo to uskoro videti. Iskreno se nadam, zbog Srbije i srpskog naroda u okruženju - pre svega u Republici Srpskoj, na Kosovu i Metohiji, kao i našeg naroda u Hrvatskoj i rasejanju - da će to biti ljudi koji će voditi računa o Srbiji i nastaviti sve ono što je u našoj zemlji dobro urađeno - za Kurir televiziju, rekao je Dragišić.

03:28 "TEK TREBA DA VIDIMO KO ĆE VODITI SRBIJU" Lečić i Dragišić za Kurir televiziju analizirali izborne rezultate i pobedu tzv. studentske liste Izvor: Kurir televizija

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