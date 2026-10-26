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JKP „Vodovod – Kruševac“ izvodi radove na izgradnji sistema za vodosnabdevanje izletišta „Jastrebac“ sa regionalnog sistema „Ćelije“, čija je realizacija započeta u julu ove godine izgradnjom prvog rezervoara.

- Osnova za realizaciju ovog projekta stvorena je prethodnih godina, kada je zdrava pijaća voda dovedena do naselja Velika Lomnica i Buci, koja su priključena na sistem „Ćelije“. U okviru tog projekta izgrađena je i vodovodna linija od kraja sela Buci do izletišta „Jastrebac“, u dužini od 5,5 kilometara. Vrednost izgradnje ove linije iznosila je oko 12 miliona dinara, a njome su stvoreni uslovi za nastavak izgradnje infrastrukture i povezivanje izletišta sa sistemom „Ćelije“, kaže direktor JKP “Vodovod Kruševac” Vladimir Milosavljević.

Izletište Jastrebac Foto: Kurir/Ž.M.

Na početku Izletišta izgrađen je prvi rezervoar zapremine 60 kubnih metara sa hidroforskim postrojenjem. Na objektu su završeni grubi građevinski radovi, dok su trenutno u toku završni radovi, koji obuhvataju unutrašnju izolaciju, malterisanje, bravarske radove i ugradnju opreme. Ovaj objekat imaće ulogu u snabdevanju vodom viših zona izletišta.

- U narednom periodu započeće izgradnja drugog rezervoara, kapaciteta 30 kubnih metara, sa crpnom stanicom, koji će se nalaziti na putu između sela Buci i već izgrađenog rezervoara. Iz ovog objekta voda će se potiskivati ka rezervoaru na Jastrepcu. Planirana je i

izgradnja još jedne crpne stanice na kraju sela Buci, za koju je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Izletište Jastrebac Foto: Kurir/Ž.M.

Ukupna vrednost radova planiranih u ovoj fazi iznosi više od 48 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Kruševca i JKP „Vodovod – Kruševac“. Naredna, treća faza obuhvatiće uspostavljanje sistema za daljinsko upravljanje i nadzor, povezivanje sa SCADA sistemom JKP „Vodovod – Kruševac“ i stavljanje celokupnog sistema u funkciju, ističe direktor Milosavljević

Realizacijom projekta stvaraju se uslovi za stabilno vodosnabdevanje izletišta „Jastrebac“, kao i za dalji razvoj turističke infrastrukture, proširenje smeštajnih kapaciteta i unapređenje turističke ponude ovog područja.