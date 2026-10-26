IZGRAĐENA VODOVODNA LINIJA U DUŽINI OD 5,5 KM I PRVI REZERVOAR: Realizacija projekta vodosnabdevanja Izletišta Jastrebac u vrednosti 48 miliona dinara (FOTO)
JKP „Vodovod – Kruševac“ izvodi radove na izgradnji sistema za vodosnabdevanje izletišta „Jastrebac“ sa regionalnog sistema „Ćelije“, čija je realizacija započeta u julu ove godine izgradnjom prvog rezervoara.
- Osnova za realizaciju ovog projekta stvorena je prethodnih godina, kada je zdrava pijaća voda dovedena do naselja Velika Lomnica i Buci, koja su priključena na sistem „Ćelije“. U okviru tog projekta izgrađena je i vodovodna linija od kraja sela Buci do izletišta „Jastrebac“, u dužini od 5,5 kilometara. Vrednost izgradnje ove linije iznosila je oko 12 miliona dinara, a njome su stvoreni uslovi za nastavak izgradnje infrastrukture i povezivanje izletišta sa sistemom „Ćelije“, kaže direktor JKP “Vodovod Kruševac” Vladimir Milosavljević.
Na početku Izletišta izgrađen je prvi rezervoar zapremine 60 kubnih metara sa hidroforskim postrojenjem. Na objektu su završeni grubi građevinski radovi, dok su trenutno u toku završni radovi, koji obuhvataju unutrašnju izolaciju, malterisanje, bravarske radove i ugradnju opreme. Ovaj objekat imaće ulogu u snabdevanju vodom viših zona izletišta.
- U narednom periodu započeće izgradnja drugog rezervoara, kapaciteta 30 kubnih metara, sa crpnom stanicom, koji će se nalaziti na putu između sela Buci i već izgrađenog rezervoara. Iz ovog objekta voda će se potiskivati ka rezervoaru na Jastrepcu. Planirana je i
izgradnja još jedne crpne stanice na kraju sela Buci, za koju je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije.
Ukupna vrednost radova planiranih u ovoj fazi iznosi više od 48 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Kruševca i JKP „Vodovod – Kruševac“. Naredna, treća faza obuhvatiće uspostavljanje sistema za daljinsko upravljanje i nadzor, povezivanje sa SCADA sistemom JKP „Vodovod – Kruševac“ i stavljanje celokupnog sistema u funkciju, ističe direktor Milosavljević
Realizacijom projekta stvaraju se uslovi za stabilno vodosnabdevanje izletišta „Jastrebac“, kao i za dalji razvoj turističke infrastrukture, proširenje smeštajnih kapaciteta i unapređenje turističke ponude ovog područja.
Kurir.rs