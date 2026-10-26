GALERIJA AUTOMOBILA SRBIJE 2026 OKUPILA VIŠE OD 700.000 POSETILACA: Deset dana premijera, inovacija i najboljih modela svetske auto-industrije
Manifestacija Galerija automobila Srbije 2026, održana od 15. do 25. oktobra u tržnom centru Galerija Beograd, uspešno je završena, uz više od 700.000 posetilaca koji su tokom manifestacije posetili TC Galerija.
U organizaciji portala MONDO, ovogodišnje izdanje manifestacije još jednom je pretvorilo Galeriju Beograd u centralno mesto susreta ljubitelja automobila, predstavnika automobilske industrije i svih onih koji žele da izbliza upoznaju najnovije trendove u svetu mobilnosti.
Tokom deset dana, posetioci su imali priliku da na jednom mestu razgledaju više od 80 modela automobila, upoznaju najnovija tehnološka rešenja i dizajnerske pravce, kao i da se upoznaju sa ponudom renomiranih svetskih proizvođača. Posebnu pažnju privukle su automobilske premijere, među kojima se izdvojilo premijerno predstavljanje brenda Lexus na manifestaciji ovog tipa u Srbiji, kao i mogućnost da posetioci izbliza istraže karakteristike izloženih vozila i informišu se o aktuelnim ponudama i test vožnjama.
Od luksuznih i sportskih modela, preko porodičnih automobila, do hibridnih i potpuno električnih vozila, Galerija automobila Srbije 2026 ponudila je raznovrstan prikaz savremene automobilske industrije i pravaca u kojima se ona razvija.
Veliko interesovanje publike i više od 700.000 posetilaca TC Galerija tokom trajanja manifestacije potvrđuju značaj ovakvih događaja koji približavaju nove modele i inovacije široj publici, stvarajući jedinstveno iskustvo koje povezuje brendove, tržište i ljubitelje automobilizma.
Virtuelna Galerija automobila Srbije 2026 nastavlja se onlajn
Za sve koji nisu uspeli da posete manifestaciju ili žele ponovo da pogledaju predstavljene modele, Galerija automobila Srbije 2026 nastavlja se u virtuelnom formatu.
Od 26. oktobra do 27. novembra 2026. godine, startuje virtuelna Galerija automobila Srbije 2026
Na ovaj način, ljubitelji automobila dobiće dodatnu priliku da istraže ponudu predstavljenu na manifestaciji i nastave da otkrivaju modele koji su obeležili ovogodišnje izdanje Galerije automobila Srbije.
Zahvaljujemo se svim posetiocima, partnerima i izlagačima koji su doprineli uspehu manifestacije i učinili da Galerija automobila Srbije 2026 bude jedan od zapaženih događaja ovogodišnje automobilske scene u Srbiji.