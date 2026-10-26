Manifestacija Galerija automobila Srbije 2026, održana od 15. do 25. oktobra u tržnom centru Galerija Beograd, uspešno je završena, uz više od 700.000 posetilaca koji su tokom manifestacije posetili TC Galerija.

U organizaciji portala MONDO, ovogodišnje izdanje manifestacije još jednom je pretvorilo Galeriju Beograd u centralno mesto susreta ljubitelja automobila, predstavnika automobilske industrije i svih onih koji žele da izbliza upoznaju najnovije trendove u svetu mobilnosti.

Tokom deset dana, posetioci su imali priliku da na jednom mestu razgledaju više od 80 modela automobila, upoznaju najnovija tehnološka rešenja i dizajnerske pravce, kao i da se upoznaju sa ponudom renomiranih svetskih proizvođača. Posebnu pažnju privukle su automobilske premijere, među kojima se izdvojilo premijerno predstavljanje brenda Lexus na manifestaciji ovog tipa u Srbiji, kao i mogućnost da posetioci izbliza istraže karakteristike izloženih vozila i informišu se o aktuelnim ponudama i test vožnjama.