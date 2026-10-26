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Vojnotehnički institut sprovodiće redovne aktivnosti ispitivanja od danas do petka, 30. oktobra, u kasarni "Žarkovo" u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako su naveli iz tog ministarstva, ispitivanja se vrše u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe.

Iz ministarstva su dodali da nema opasnosti po ljude i životne sredine.

Kurir.rs/Beta

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