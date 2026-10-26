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Produbljivanje podela i udaljavanje i onih do juče najbližih stvorilo je ozbiljnu atmosferu jedne opšte polarizacije u našem društvu, pa se postavlja pitanje kako u vremenu pojačanih društvenih tenzija, da ponovo naučimo da prihvatimo različita mišljenja, možemo li ponovo ojačati to društveno tkivo? Činjenica je i da nas društvene mreže zatvaraju u balone istomišljenika, što svakako produbljuje tu radikalizaciju.

Šta kaže struka, možemo li prevazići te podele i kako izaći iz tih eho komora u koje nas je neko zatvorio za emisiju "Redakcija" govorila je Snežana Anđelić, psiholog.

- To je neophodno da uradimo. To je odraz naše zrelosti i našeg mentalnog zdravlja. Ako smo u stanju da kažemo: "Ti misliš ovo, ja mislim ovo", možemo da živimo zajedno. Različitost, kao i pozicija i opozicija, ključne su za zdrav život. Mi moramo da imamo različita mišljenja i različite poglede na svet, jer na taj način, kada imamo slobodu da izrazimo svoje autentično mišljenje i ono u šta verujemo, dolazimo u situaciju da se suočimo sa drugima koji misle drugačije. Razmenom mišljenja dobijamo veću širinu i bogatstvo. Najopasnije što možemo da uradimo u društvu, a mi smo kao narod tome veoma skloni, jeste da insistiramo na tome da svi misle isto i da postoji samo jedan ispravan način razmišljanja. To imamo još od vremena komunizma pa sve do danas. Time, zapravo, dovodimo u pitanje celokupan naš odnos prema životu i vrednosnom sistemu - rekla je Anđelić.

Snežana Anđelić, psihološkinja Foto: Kurir Televizija

"Ne smemo dozvoliti da nas neko vodi kao ovce"

Ukazala je na značaj kritičkog razmišljanja i međusobnog uvažavanja, ističući koliko je važno da ljudi nauče da prihvataju različite stavove.

- Ako ne sučeljavamo mišljenja, nemamo kritičko mišljenje i ne izazivamo one koji misle drugačije od nas, niti oni izazivaju nas, dolazimo u opasnost da postanemo kao ovce koje će neko voditi i kojima će narušiti vrednosni i tradicionalni sistem. Sve što vidite i čujete, dobro proverite. Zapitajte se odakle nešto dolazi, da li se i sami slažete sa tim i postoji li drugačije mišljenje. Treba da čujemo i uvažimo da neko ima puno pravo da misli drugačije i da naučimo da to poštujemo. Kada kažemo: "Dobro, ja mislim ovo, ti misliš ovo", treba da budemo u stanju da dodamo: "Ja poštujem tvoje mišljenje i nijednog trenutka neću sebi dozvoliti da te ugrozim zato što ne misliš kao ja." Štaviše, treba da se radujemo tome što postoje ljudi koji misle drugačije od nas - kaže ona.

Psihološkinja je objasnila zašto različiti pogledi mogu da doprinesu boljem zajedničkom radu i zbog čega je važno da mladi izgrade sopstveni stav.

- Često radim sa različitim timovima i ljudi me pitaju zašto formiram tim od pet ljudi koji potpuno drugačije razmišljaju. Upravo zato što će svako doneti nešto drugačije i time doprineti bogatstvu onoga što radimo. Posebno ohrabrujem mlade ljude da nauče da razmišljaju svojom glavom, da imaju svoje mišljenje i da ne dozvole da ih neko lako pokoleba. Analizirajte, proveravajte i formirajte svoje mišljenje, ali, iznad svega, poštujte sopstvene granice i mišljenje drugih. Na taj način dobijate širinu, što je, po mom mišljenju, odraz zrelosti jednog naroda - nastavila je psihološkinja.

Foto: Kurir Televizija

- Tako što ćemo svaki put preispitivati svakog vođu i svaku političku partiju. Ne dozvolite da vam neko kaže: "E, sad moraš ovako." Ne moram ništa. Ono što radim, proveravam, analiziram i o tome razmišljam. Imamo glavu da bismo razmišljali. Kritički se osvrćem na ono što vidim i suočavam druge sa svojim zapažanjima. Stalno preispitujem i aktuelnu vlast. Imamo pravo, ali i obavezu, da bez obzira na to ko je na vlasti, nikada ne dozvolimo da nas neko vodi kroz život kao tele. Nismo telad - Bog nam je dao mozak da mislimo. To znači da ne treba samo da biramo velike vođe koje ćemo slediti, već i ljude od kojih ćemo tražiti odgovornost za svoje izbore. Moramo da biramo one prema kojima ćemo zadržati kritički odnos, čije ćemo postupke proveravati i koje ćemo kontinuirano suočavati sa onim što su nam obećavali - za Kurir televiziju, zaključila je Anđelić.

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Kurir.rs