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Na društvenim mrežama pojavio se šokantan snimak sa porukom lideru opozicije u Srbiji Aleksandru Vučiću, koja je osvanula u jednoj diskoteci u Dubaiju.

Na snimku se vidi kako se na displeju u diskoteci, iznad grupe ljudi koja se zabavlja i pleše, pojavljuje poruka čiji je potpisnik, kako se vidi, Radoje Zvicer, odbegli vođa kavačkog klana.

Kada je Vučić sinoć izašao pred narod i rekao da je na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji više glasova osvojila Studentska lista, iste večeri na mrežama se pojavio i snimak kako Radoje Zvicer slavi pobedu Studentske liste i Vučićev poraz?!

Na displeju u diskoteci pojavila se uvredljiva i sramna poruka upućena lideru srpske opozicije koji je tokom svog mandata na mestu predsednika Srbije uporno insistirao na borbi protiv kriminala i mafije.

"Vučiću, u usta te ... P.S. Radoje Zvicer round 4", glasila je sramna poruka.

Vučić je u više navrata govorio o Radoju Zviceru i njegovoj prisutnosti i umešanosti u kriminalne klanovske obračune na tlu Srbije, te govorio da nije tajna da se vođa kavačkog klana krije u Crnoj Gori.

- Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu: "Sada smo obavili posao", rekao je Vučić jednom prilikom dok mu je u maju 2021. poručio ovako:

"To đubre banditsko, ti gadovi neće upravljati Srbijom. Kažem mu naći ćemo te bilo gde na svetu i za te ćevape ćeš morati da odgovaraš! Nemam nikakav strah. Ne mogu da pustim da nam zemlja propada i nestaje. Nismo 9 godina radili vredno i marljivo da bi mi skupina ološa i bandita mlela ljude po Srbiji i ugrožavala život ljudima, U stopu ćemo da ga pratimo gde god se nalazio od Crne Gore do Kolumbije".

Vučić o planovima kavačkog klana da ga sruše

Vučić je u aprilu 2024. komenatrisao planove kavačkog klana koji su za cilj imali rušenje upravo njega.

"Otkriću vam nešto. I danas kada sam čitao sve to, i tražio sam informacije iz bezbednosnih službi. Mala je šansa da mi ne dođu glave. Ja ne kukam zbog toga, očekivao sam to 2022. godine, i tada nisam poslušao bezbednosne službe. Kako da se ponašam na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji. Oni su odustali u poslednjem trenutku. To su najmoćniji i najopasniji ljudi! Čujem da sada kupuju neke kladionice u Srbiji, da pripreme logistiku za prljave poslove. Svi oni rade uvek uz podršku neke strane službe..."

Vučić je, tada kao šef države, rekao i da su Zvicer i Milović pisali i o velikosrpskom nacionalizmu zato što se zna ko je njima šef u regionu.

- A znam i ko im je šef van regiona. Ja da sam na njihovom mestu, ja bih ubio Aleksandra Vučića. To im je najpametnije da urade - kazao je on.

Vođe kriminalnog kavačkog klana bavile su se međunarodnom politikom, a u raspravama kovali planove za smenu tadašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čime je potpuno jasno pokazano da su sve vreme imali samo jedan cilj i jednu metu, a to je Vučić.