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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević danas, nakon izbora na kojima je pobedila Studentska lista, gostuje u studiju TV Pink i govori o svim događajima.

- Nije laka noć iza nas, ali sam ponosan i na građane Srbije zbog toga što su izašli u velikom broju na birališta, i posebno sam ponosan na moje kolege saborce, na Aleksandra Vučića, na način kako smo se ponašali i sinoć, i prethodnih meseci i godina. Sinoćna konferencija za medije Aleksandra Vučića, SNS, jedan snažan kamen u temelju demokratije Srbije, i da to mora biti primer za buduće generacije i buduće izborne cikluse. Kako se ponašaju ozbiljni i odgovorni ljudi. To je nešto što se očekuje od velikih državnika i političara - rekao je on.

Miloš Vučević Foto: screenshot pink tv

Vučević kaže da je Vučićeva konferencija sinoć suštinski okrenula stvari da ne odu u pogrešnom smeru.

- Ja ne mogu da kažem da sam uživao, zato što sam tužan zbog izbornog rezultata i nezadovoljan. Ali sam ponosan što sam svedočio, zajedno sa još par ljudi, kako je Aleksandar Vučić spremio tu konferenciju - naglasio je predsednik SNS.

On dodaje da je Vučić vrstan u analizi izbornih rezultata i statistici.

- Dobili smo reprezentativne uzorke, prosto ljudi koji znaju koja su mesta pravi lakmusi toga. Mi smo na osnovu uzorka videli šta je trend. Sada da li je dva mandata više ili manje za nas ili za studente blokadere. Pozvao nas je, bili smo Ana i ja, Mile, Siniša, Milan Knežević je bio sa nama. I on je rekao da smo izgubili izbore. Na osnovu tada obrađenog materijala, na 12 odsto glasova, mi smo vodili, ali to očigledno nije bio reprezentativan uzorak. Ali je Aleksandar sa stratumima dobijao podatke, i sazvao je konferenciju, da nastavimo da se politički borimo - dodao je Vučević.

Podseća na laži o zvučnom topu, Jovanjici, Sarajevo safariju, da je dečak u Valjevu preminuo, i poručuje: "Ako to stvarno postoji, mogu uvek da nas procesuiraju".

- Bilo bi demokratski, fer i odgovorno, da su lideri blokaderske liste, nakon izjave Aleksandra Vučića i konferencije, da su pozvali svoje pristaše na mir, da nema nasilja, da nema osveta prema komšijama, prijateljima, prema onima koji ne misle kao oni. Ali bojim se da oni i dalje podgrevaju atmosferu da svako treba da vija svog ćacija. Podsećam, izjava Aleksandra Vučića je veliki snažan kamen u temelju demokratije - kazao je on, i dodao:

- Mislim da će ovo biti veoma loše za Srbiju. Vreme će bojim se pokazati da će biti loše. Ne odmah u 2027. godini, pošto je mnogo toga legat Aleksandra Vučića. Završavaće se veliki projekti. Ne verujem da će zaustavljati to, nemaju ni snagu ni volju. A verujem i kada preuzmu to, da će shvatiti koliko su ti projekti dobri za Srbiju. Nadam se da im neće pasti na pamet da otkažu Ekspo, da bi to bio međunarodni skandal. A siguran sam da će biti ponosni kada vide završetak Fruškogorskog koridora, ili završetak Dunavske magistrale od Golupca prema Kladovu i Negotinu. I mnogo toga drugog. Ja verujem da će kod njih preovladati svest o odgovornosti, ali sam siguran da će građani za godinu dana imati poricanje i samoporicanje koga su birali, odnosno za koga su glasali.

Miloš Vučević Foto: screenshot pink tv

Podseća da se ovakva izlaznost dešava jednom u 25 godina.

- Ako imamo izlaznost od gotovo 70 odsto, to znači da je glasao gotovo svaki osmi ili deveti od 10 stanovnika. Govorim o ljudima koji fizički borave u Srbiji. Mislim da je ovo glazura, finalni rad obojene revolucije. Nismo se mi borili kao "Ujedinjena Srbija" borili protiv liste studenata blokadera, već protiv stranog faktora koji je sve to dirigovao i orkestrirao, pripremao, davao finansijsku podršku. I očigledno je da ima istu mustru kao što se to desilo Orbanu. Voleo bih da grešim, ali bojim se da bi moglo da se desi i Ficu - dodao je Vučević.

Predsednik SNS kaže da je čudo da smo i dočekali izbore s obzirom da je pravljena ovakva atmosfera ne dve godine, već deset godina.

- Od dehumanizacije Vučića, njegove porodice, kriminalizacije njegovog brata, sina, roditelja... Građani Srbije će tek videti šta je urađeno, kada prođe neki period. Strasti tu još rade, ali smiriće se to. I onda, kada se strasti smire, kada to dođe u jednu liniju normalnog rasuđivanja, onda ćete videti da će ljudi razumeti šta je sve urađeno u Srbiji, i da se mnoge stvari ne podrazumevaju kao što se to podrazumevalo do sada. I da se letuje tri puta, i da imamo nove puteve, i da možemo da povežemo Kruševac i Čačak auto-putem, da imamo brzi voz između Beograda, Novog Sada i Subotice, i u decembru se povezujemo sa Budimpeštom - rekao je on.

Kaže da su časno i demokratski priznali izborne rezultate, kao što je i obećano.

- Kao što sam siguran da druga strana to ne bi uradila. I na šta sam posebno ponosan. Aleksandar je naš i lider, i državnik, i faktor političke borbe i snage, i zajedništva, ja moram reći da sam ponosan na Srpsku naprednu stranku. Uz nebrojeno napada medijskih, uz hiljade napada fizičkih, pucanja, ubadanja ljudi noževima, udaranja žena, pokušaja da nas žive spale. Srpska napredna stranka je bastion demokratije u Srbiji, i jedina politička stranka koja je preživela ovu revoluciju - naglasio je Vučević.

Dodao je da se njegova stranka borila protiv nečega što nije deo klasičnih političkih opcija.

- Što je naravno deo projekta obojenih revolucija. Da vam daju da se borite protiv vetra, ne znate ko je protivnik. Da ponovim reči Aleksandra Vučića. Nećemo se raspasti, nećemo se razići! Osvežićemo naše redove, čekaju nas sigurno promene. To će biti bolne ali veoma lekovite promene za SNS. Otići će ustvari oni koji nikada nisu bili tu. Koji su bili tu radi nekog tendera, da sebe negde udome. SNS će da homogenizuje svoje tkivo, da ojača, i bićemo, to obećavamo narodu Srbije i ogromnom broju građana koji je uprkos torturi glasao za SNS, pod neverovatnim okolnostima, bićemo nepokolebljiva, čvrsta opozicija u Skupštini Srbije. Opozicija koja je svesna da ima odgovornost, mi nećemo bacati suzavce i topovske udare. Neka se spreme za duge i iscrpljujuće rasprave - kazao je predsednik SNS.

Imaće 105 boraca, samuraja političkih, koji neće ćutati i ukazivaće na sve prevare iz predizbornog ciklusa, rekao je on.

- Mi imamo veliki staž u opoziciji, i gubili smo, mi smo ovo sve doživljavali. Videli smo i 24. septembar 2000, i 5. oktobar, videli smo i spremni smo na političku borbu i izazove - dodao je on.

U studiju je pušten snimak razgovora Ane Brnabić sa grupom blokadera koji su je vređali na ulici. Vučević je rekao: