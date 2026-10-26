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Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, koja je pobedila na izborima održanim juče, obratio se novinarima Vijesti ističući da je "nagoveštaj slobode potekao od njih".

- Nagoveštaj slobode je potekao od Radio televizije Vijesti, i znali smo svi zajedno da će ta sloboda doći i u Srbiju - rekao je Srdanović.

Kako smo već pisali, veze Srdanovića i Mila Đukanovića zabeležene su i u skaj prepiskama bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, protiv koje se inače vodi više odvojenih postupaka.

"... ima tamo neki doktor što Mila liječi Srdanović neki naš od povjerenja..."

U nastavku ona ponovo pominje vezu između Srdanovića i Đukanovića.

"Uzela sam kartu za Beograd da idem kod tog Srdanovića Milovog...", nastavlja Medenica.

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