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Vozači u Srbiji trebalo bi da iskoriste povoljne vremenske uslove i pripreme vozila za zimske uslove vožnje, uključujući zamenu letnjih guma zimskim, a iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) podsećaju da je od 1. novembra do 1. aprila upotreba zimskih pneumatika obavezna kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice.

"Bližimo se početku zimske sezone. Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja od 1. novembra do 1. aprila u obavezi smo da imamo sva četiri zimska pneumatika na našem automobilu, ne samo na pogonskim točkovima nego sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica", naveo je Jovica Mitić iz AMSS-a za Tanjug.

On je istakao da je, pored standardne obavezne opreme, koja obuhvata rezervni točak, sajlu za vuču, reflektujući prsluk, sigurnosni trougao i komplet prve pomoći, potrebno obezbediti i lance za sneg ili druge uređaje za povećanje trakcije.

Mitić je naglasio da dubina šare na zimskim pneumaticima mora biti najmanje četiri milimetra.

"Kada je reč o zimskim uslovima vožnje, verujemo da će vozači morati da poseduju i uređaje za povećanje trakcije, koji su neophodni van naseljenog mesta, jer nas očekuju sneg i dosta padavina", rekao je on.

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Mitić je upozorio da i bez snežnih padavina niske temperature mogu dovesti do stvaranja poledice i klizavih kolovoza.

"Temperature niže od sedam stepeni dovode do stvaranja poledice i klizavih kolovoza. Preporuka je vozačima da koriste zimske pneumatike i kada nema snega, s obzirom na to da će temperature biti niže", naveo je Mitić.

Kurir/Telegraf.rs/Tanjug