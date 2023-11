OVAKO TREBA DA IZGLEDA DETALJNA PRIPREMA VOZILA PRE ZIME: Vozači na jednu stvar posebno treba da obrate pažnju!

Vozači u Srbiji su na vreme obezbedili nove zimske gume, zakazali termine za ugradnju postojećeg seta zimskih guma, ali preventivni zimski servis podrazumeva i kompletan pregled vozila, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale auto-moto i nautika na oglasniku Sasomange.

- Priprema automobila za zimu je u toku, dok je mnogi privode kraju, što je primetno po smanjenoj gužvi u vulkanizerskim radnjama i velikim kompanijama koje se bave prodajom i ugradnjom guma. Svima koji se na vreme nisu obezbedili savetujem da to urade što pre jer temperature su već dostigle granicu kada letnja guma više nema svoja puna svojstva i ima smanjenu upravljivost, čime je ugrožena bezbednost vozača i putnika u vozilu - ističe Mitrović i dodaje:

- U neophodnu zimsku opremu spadaju obavezne zimske gume, ali i preventivni zimski set opreme, koji se sastoji od: odgovarajućeg seta lanaca za teške uslove vožnje po snegu i ledu, strugač leda za staklene površine automobila, lopaticu za sneg ukoliko se zaglavite u njemu, dodatnu količinu zimske tečnosti za vetrobransko staklo, koja će vam u isto vreme pomoći u uklanjanju leda sa njega, sredstvo protiv zamagljivanja stakla, koje je najpraktičnije imati u spreju, kvalitetnu krpu protiv zamagljivanja stakla, koja u isto vreme upija vlagu, i baterijsku lampu u slučaju eventualne potrebe za intervencijom u noćnim uslovima vožnje.

Zakon o saobraćaju propisuje da od 1. novembra do 1. aprila sva vozila u saobraćaju moraju imati zimske gume.

- Ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, dubina gazećeg sloja na zimskim gumama ne sme biti manja od četiri milimetra, jer ih to čini daleko manje bezbednim za vožnju u zimskim uslovima. Obavezno je imati zimske gume na svim točkovima, a ne samo pogonskim, jer prilikom naglog kočenja ili vožnje u krivinama može doći do zanošenja, proklizavanja, pa čak i zaokretanja vozila. Ono što savetujemo vozačima jeste da uvek imaju nove gume ili one što novijeg datuma proizvodnje, jer su iskustva vozača dokazala da nova guma srednje ekonomske klase na snegu i ledu ima bolju upravljivost i kontrolu od gume premijum klase stare tri-četiri godine.

Ipak, Mitrović kaže da vozači često zaboravljaju da je dužina traga kočenja s gumama novijeg datuma proizvodnje daleko kraća od zimskih guma starih nekoliko godina, bez obzira na dubinu šare na njima.

- Suština je u posebnoj smesi od koje su napravljene zimske gume, koja čini da se one bolje ponašaju na niskim temperaturama i pružaju bezbedniju, udobniju i sigurniju vožnju. Za razliku od letnjih guma, zimske ne gube na svojoj elastičnosti na niskim temperaturama i zato ih je bitno koristiti ne samo na snegu i ledu već i na suvoj podlozi kada temperatura padne ispod +7°C, što je temperaturna granica kada letnje gume počinju da gube svoje prvobitne performanse, ukrućuju se i ne prianjaju za kolovoz - navodi naš sagovornik i naglašava:

- Važno je ne čekati poslednji trenutak pred sneg za preventivni servis pred zimu, već preventivno izvršiti pregled ili servis, zameniti letnje gume zimskim, proveriti sve fluide u vozilu i sve ostalo što je neophodno uraditi kako biste zimske uslove dočekali spremni i bez neprijatnih iznenađenja. Idealno je ovakav servis uraditi u oktobru, kada još uvek imamo dovoljno vremena da ispravimo sve uočene nepravilnosti.

Prema njegovim rečima, preventivni zimski servis podrazumeva kompletan pregled vozila.

- Savetujemo vozačima da počnu s proverom stanja antifriza u rashladnom sistemu, što je potrebno uraditi svake godine pred zimu, a obično se savetuje da se kompletna rashladna tečnost u motoru promeni svake treće godine, jer s vremenom gubi osnovna zaštitna svojstva kojima štiti motor od niskih temperatura. Na drugom mestu je potrebno proveriti stanje akumulatora i, ukoliko postoje znakovi istrošenosti, zameniti ga novim bez čekanja niskih temperatura.

Ukoliko je ispravan, potrebno je očistiti kontakte na njemu (kleme), kao i proveriti stanje destilisane vode u njemu i po potrebi ga dopuniti. Takođe je potrebno proveriti klima-uređaj, koji je od velike pomoći u odmagljivanju unutrašnjosti staklenih površina, proveriti rad unutrašnjeg ventilacionog sistema i po potrebi promeniti filter vazduha u njemu (polen filter).

Mitrović dodaje da je potrebno proveriti i rad grejača zadnjeg stakla, čiji je zadatak odleđivanje tog dela automobila.

- Premazati gumene delove sredstvom za zaštitu, koje sprečava da dođete u situaciju da zbog leda ne možete otvoriti vrata vozila jer se gumeni keder zaledio za njih. Savetujemo da se u brave ubrizga sredstvo protiv zamrzavanja brave ili kupiti sprej za odleđivanje brava i stakala. Među najbitnijim stavkama pripreme automobila za zimu potrebno je proveriti: metlice brisača vetrobranskog stakla i pritisak u gumama, jer na niskim temperaturama dolazi do njegovog pada, što znatno utiče na stabilnost vozila i bezbednost vožnje.

Takođe, sve delove karoserije, ukoliko se na njima negde pojavila korozija, treba očistiti i zaštititi, jer će so na putu vrlo brzo nagristi karoseriju na tim mestima, što dovodi do velikog troška na proleće jer podrazumeva obimne limarsko-farbarske radove na vozilu.

Važno je proveriti i celokupnu svetlosnu signalizaciju na vozilu i po potrebi zameniti sijalice.

- Na početku svake zimske sezone posetite svog mehaničara kako biste bili sigurni da je vaš automobil pripremljen za zimsku sezonu. Napumpajte zimske gume za 0,2 bra više. Uvek poštujte zakonske propise i prilagodite brzinu i vožnju uslovima na putu, jer u suprotnom možete ozbiljno ugroziti svoju bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Šta spada u preventivni zimski set opreme Set lanaca za teške uslove vožnje po snegu i ledu

Strugač leda za staklene površine automobila

Lopatica za sneg

Dodatna količina zimske tečnosti za vetrobransko staklo

Sredstvo protiv zamagljivanja stakla u spreju

Kvalitetna krpa protiv zamagljivanja stakla, ona koja upija vlagu

Baterijska lampa

Nemojte rizikovati i voziti s letnjim gumama po snegu i ledu jer, ukoliko se desi saobraćajna nesreća bilo koje vrste, zakon takvo vozilo smatra tehnički neispravnim. Svu svoju pažnju usmerite na dešavanja na putu i uslove vožnje. Trudite se da izbegavate bilo kakve nagle pokrete i promene pravca i uvek preventivno kočite ranije nego u normalnim uslovima saobraćaja.

Kurir.rs/ A. Kocić

