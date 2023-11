SAVRŠEN PRIMER OLDTAJMERA, PRVA BOJA I SVI DELOVI ISPRAVNI: Star više od pola veka, A VOZI GA BIVŠI KOŠARKAŠKI KAPITEN! (VIDEO)

Najveći period radnog vremena, profesor Stefanović, proveo je u gimnaziji. Tamo je predavao engleski jezik, bio je zamenik direktora ove obrazovne ustanove.

Poznat je kao muzičar i kapiten košarkaškog kluba Borac. Međutim, njegova najveća ljubav je automobil marke "Škoda" koju vozi već četiri decenije, a proizvedena je pre više od pola veka. Ima originalnu prvu boju, a dan danas izaziva neverovatnu pažnju.

- Auto je kupljen od unuka inžinjera, koji je radio na železnici, vozio je auta, a najduže relacije su mu bile do Sarajeva i Vranja. Kada dođe oktobar, on postavi auto na klocne i do proleća nema vožnje. Nije mnogo vozio. Od doba kada smo ga mi kupili, auto je stalno u voznom stanju, išli smo kolima i do Sarajeva - rekao je vlasnik ovog unikatnog modela.

Škoda se redovno održava, u odličnom je stanju, a prešla je svega 150.000 kilometara. Važno je da je auto potpuno bezbedan i da su kočnice dobre.

Reč je o oldtajmeru, budući da su svi delovi stari više od pola veka originalni. Auto je nedavno prošao tehnički pregled bez primedbi.

