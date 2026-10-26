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Dan nakon glasanja i brojnih političkih poruka, u prvi plan izbija bezbednosni aspekt celog procesa - kako sačuvati stabilnost na terenu, sprečiti tenzije i obezbediti normalno funkcionisanje institucija.

O tome šta izborni rezultati donose građanima, menjaju li se prioriteti u očuvanju javnog reda i mira i kakvu ulogu u svemu tome mora imati reč struke, u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je Dejan Milutinović, predsednik Predsedništva Strukovnog udruženja sektora bezbednosti.

Komentarišući atmosferu koja je pratila izborni dan, prisustvo policije na ulicama, ali i niz incidenata zabeleženih na samim biralištima i van njih, Milutinović je ukazao na potrebu korenite promene društvenih navika.

- Jučerašnji dan doneo je sliku kakvu, nažalost, viđamo na gotovo svim izborima kod nas, i smatram da je vreme da se prekine sa takvom praksom. Ako zaista želimo promene i drugačijeobrasce ponašanja, moramo shvatiti da je odgovornost na svima nama, sa obe strane političkog spektra.

Politička borba isključivo u okvirima zakona

Govoreći o tome kako politička dešavanja direktno utiču na rad bezbednosnog sektora, predsednik udruženja je naglasio da se stabilnost ne može graditi na pritiscima i nasilnim metodama, ma od koga oni dolazili.

- Kao struka posmatramo stvari iz ugla bezbednosti, ali jasno je da politika diktira i bezbednosni ambijent. Nasilje, prisilne promene i intervencije, ma od koga dolazile, nisu prihvatljive niti mogu doneti stabilnost i odgovornu politiku. Videli smo ponašanja za koja nema opravdanja. Nadamo se da je to sada iza nas i da ćemo ubuduće videti zrelije političko delovanje: borbu u okviru zakona, bez ugrožavanja ičije bezbednosti i uz poštovanje vrednosti koje ne narušavaju opštu stabilnost društva - poručio je Milutinović.

05:32 UPOZORENJE NAKON IZBORNE NOĆI "Nasiljem i revanšizmom se ne vodi država!" Oglasila se struka: Nema opravdanja za ono što smo gledali na biralištima Izvor: Kurir televizija

Na pitanje šta je u ovom trenutku presudno za očuvanje javnog reda i mira, Milutinović je istakao da temelj svakog uređenog društva leži u poštovanju onih koji brinu o bezbednosti, ali i u pažljivom usklađivanju prava građana i stanja na terenu.

- Ključno je poštovanje institucija i autoriteta bezbednosnog sektora, pre svega policijskih službenika koji održavaju javni red i mir - uz apsolutni profesionalizam i stručnost u sagledavanju svake situacije. Ono što kao struka stalno naglašavamo jeste da bezbednosna svest i kultura moraju biti temelj odgovornog ponašanja. U bezbednosti, kako u teoriji tako i u praksi, mora postojati jasan balans između sloboda i prava građana s jedne strane, i njihove bezbednosti s druge. Ne možemo insistirati na apsolutnim pravima ako se time ugrožava opšta bezbednost i stvaraju dugoročni problemi.

Rešenja na bazi struke, a ne prečicom i populizmom

Osvrćući se na završetak izborne noći, Milutinović je pozitivno ocenio činjenicu da su izbegnute prognozirane eskalacije, uputivši istovremeno apel svim političkim akterima i onima koji vode sektor bezbednosti da odluke donose trezveno i bez revanšizma.

- Dobro je što se sinoć situacija završila mirno, bez eskalacije i narušavanja bezbednosti kakvo se pribojavalo. Potrebno je pokazati zrelost: mirno prihvatiti rezultate, čak i kada nisu povoljni, i potpuno odbaciti svaki revanšizam i nasilje. Apelujem na donosioce odluka da u kreiranju bezbednosnih politika uvaže reč struke i profesionalaca. Rešenja se ne smeju donositi na prečac, preko noći i pod pritiskom populizma, jer nas istorija uči da u takvim ishitrenim promenama uvek prvi stradaju profesija, stabilnost i sami građani - istakao je Milutinović.

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Kurir.rs

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