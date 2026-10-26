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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević oglasio se nakon završenog izbornog dana u Srbiji i uputio snažne reči podrške Aleksandru Vučiću, ističući da je njegovim potezom još jednom potvrđeno ko je istinski državnik i lider.

- Sinoć je Aleksandar Vučić pokazao zašto je veliki državnik i političar. Priznajući rezultate izbora, demonstrirao je da veličina nije samo u pobedi već i u porazu. A ko je juče stvarno pobedio, a ko izgubio, bojim se da će vreme bro pokazati. Ukoliko je neko pomislio da ću se odreći prijateljstva i podrške Aleksandru Vučiću zato što je izgubio izbore, treba da zna da svoju braću i prijatelje nikad ne izdajem, niti ostavljam. "U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci". Ni korak nazad! - napisao je Knežević na Instagramu.

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