- Sinoć je Aleksandar Vučić pokazao zašto je veliki državnik i političar. Priznajući rezultate izbora, demonstrirao je da veličina nije samo u pobedi već i u porazu. A ko je juče stvarno pobedio, a ko izgubio, bojim se da će vreme bro pokazati. Ukoliko je neko pomislio da ću se odreći prijateljstva i podrške Aleksandru Vučiću zato što je izgubio izbore, treba da zna da svoju braću i prijatelje nikad ne izdajem, niti ostavljam. "U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci". Ni korak nazad! - napisao je Knežević na Instagramu.